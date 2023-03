Radikalverjüngung bei den Anzinger Gartlern, damit der Verein Zukunft hat

Mit Sebastian Wienhold hat ein 32-Jähriger den Vorsitz übernommen

Von Jörg Domke schließen

So etwas traut sich nicht jeder: Um als Verein eine lange Zukunft zu haben, macht der Vorstand bewusst frühzeitig Platz für junge Leute.

Anzing – 2021 war ein großes Jahr für den Gartenbauverein Anzing. Im Juli standen die Feierlichkeiten zum 125-jährigen Gründungsfest an; und das Mitten in der ersten heißen Corona-Phase. Mutig zog der Vorstand das Ganze dann doch durch. Motiviert und förmlich angetrieben nicht zuletzt durch den unlängst verstorbenen Peter Moossmann. Es ging alles gut. Am Ende stand die Erleichterung und Zufriedenheit bei allen Beteiligten im Mittelpunkt.

Somit konnte das vergangene Jahr 2022 als ein Jahr der Konsolidierung begangen werden, wie es der zweite Vorsitzende Matthias Adlberger ausdrückt. In dieser Phase des Luftholens aber entwickelte sich intern bei ihm und anderen Vorstandsmitglieder ein neuer Gedanke. Es drehte sich dabei alles um die zentrale Frage: Wie bekommen wird den Traditionsverein mit seinen im Schnitt eher älteren Mitgliedern zukunftsfähig?

Nach intensiven Gesprächen in der Vorstandschaft reifte die Überzeugung, so Adlberger, „dass wir unseren Verein nur dadurch zukunftsfähig machen können, wenn wir die Vorstandschaft (und die Mitgliederstruktur) radikal verjüngen“.

Verein soll zukunftsfähig gemacht werden

Die Gründung einer Kindergruppe („Wühlmäuse“) vor fünf Jahren war dabei der erste Baustein für eine gezielte Nachwuchsarbeit. Aktuell sucht man eine engagierte junge Frau aus dem Umfeld der Wühlmäuse-Eltern, die Spaß an der Arbeit mit Kindern hat, da die bisherige Wühlmäuse-Betreuerin aus privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung steht.

Bei der Hauptversammlung wurde ein weiterer Radikalschnitt gemacht. „Zu uns kommen nur dann neue junge Leute, wenn wir an der Spitze junge Leute haben“, sagt die Vorsitzende Danka Löbel. Vieles, was man sich bislang ausgedacht hatte, war nach ihren Worten mit sehr viel Mühe verbunden. Womöglich aber erweist sich der 32-jährige Sebastian Wienhold als Glücksfall. Er wurde jetzt zum neuen Vorsitzender gewählt. Mit Christina Kopp als Vize stehen ab sofort zwei junge engagierte Gartler dem Verein vor.

„Nur junge Leute können wirklich junge Leute für den Gartenbau motivieren“

Und es gab weitere Veränderungen: Lucyna Stalz übernimmt die Kasse, Matthias Adlberger das Amt des Schriftführers. In den Vereinsausschuss wurden gewählt: Danka Löbel, Henk Russ, Evi Novak, Mario Neise und Stefanie Löbel. Als Kassenrevisoren wurden Evi Novak und Adelheid Radler gewählt.

Wienhold war bis dahin normales Mitglied im immerhin zweitgrößten Verein des Ortes mit knapp über 300 Mitgliedern. Der verheiratete Vater zweier Kinder ist Chemiker und KI-Entwickler, stammt gebürtig aus Wolf-ratshausen und kennt aktives Garteln schon als Zehnjähriger; daheim bei den Eltern. In Anzing hat seinen Garten zum Selbstversorger-Lieferanten umgestaltet: Mit allem, was es auch im Supermarkt im Frischebereich zu kaufen gibt. In einem Extra-Gewächshaus, erzählt er, wachsen Paprika, Aubergine oder Okra-Schoten.

Seine Affinität zum Gartenbau scheint zumindest schon mal bei seinem Sohn Alexander abgefärbt zu haben. Der ist übrigens schon seit zwei Jahren Mitglied; vermutlich das Jüngste.

Das Aufgabenspektrum für die Zukunft ist groß, teilt der Verein dieser Tage mit: „Die Bedrohung durch die Klimakrise und ihre Folgen wie das Artensterben besorgen uns alle. Die Bestäubung durch Insekten bildet eine ganz wesentliche Lebensgrundlage und ist auch essenziell für einen gesunden Garten...“ Noch besser als zu reden sei aber immer schon gewesen, selber das zu tun, was man als richtig erkannt habe. Wer etwas verändern wolle, sei beim Gartenbauverein stets willkommen: junge Leute, Etablierte, dynamische Rentner, Alteingesessene und Neubürger. Adlberger: „Für Letztere ist es übrigens eine wunderbare Gelegenheit, Leute vor Ort kennenzulernen und dadurch schnell heimisch zu werden.“ Heute (gemeint ist der Samstag, 18.3.) findet übrigens wieder ein Baumschnittkurs mit Sepp Höschl statt. Treffpunkt: 9.30 Uhr im „Forsthof“.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter