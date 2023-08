Anzinger Pfarrkirche schließt für über ein halbes Jahr

Von: Jörg Domke

Teilen

Die Anzinger Pfarrkirche Mariä Geburt kurz vor der Sanierung. Die soll Mitte September starten. © jödo

Am 11. September findet in der katholischen Pfarrkirche Anzing letztmalig ein Gottesdienst statt. Dann wird das Gotteshaus für gut ein halbes Jahr nur noch für Handwerker zugänglich sein.

Anzing – Das Thema Kirchensanierung in Anzing hat im Grunde längst einen gewaltigen Vorspann. Schon vor über zehn Jahren, vielleicht sogar fast 15, bemühten sich Pfarrer Bernhard Waldherr, Kirchenpfleger Franz Hartl und andere darum, eine Generalsanierung in Gang zu bringen. Was immerhin danach folgten, waren zahlreiche technische Untersuchungen durch Bauspezialisten.

Anfänglich hatte man noch in der katholischen Pfarrei an einige ganz dringliche Gewerke gedacht, bis dann plötzlich – und für die Anzinger gewissermaßen unerwartet – zeitweise im Ordinariat sogar von einer allumfassenden Generalsanierung die Rede war.

Die Auswertung der technischen Untersuchungen ergab schließlich: Das wird unsagbar teuer, sodass zuletzt dann doch das Projekt „Mariä Geburt“ wieder zusammengestrichen wurde auf ein paar Eingriffe, die für Pfarrer Waldherr jedoch absolut primären Charakter haben.

Mehrfach schon nach hinten verschoben, sollte der Start der Sanierungsarbeiten in der Pfarrkirche eigentlich erst 2024 oder gar 2025 erfolgen. Nur aufgrund erheblichen Drängens von Pfarrer Waldherr, Kirchenpfleger Hartl und der Kirchenverwaltung war es dann zuletzt doch noch gelungen, die Sanierung auf September 2023 vorzuziehen. Das exakte Datum steht nun fest: Es wird der 18. September sein.

Die „Vorgeschichte“ ist irgendwas zwischen zehn und 15 Jahre alt

Was praktisch bedeutet: Der erste Gottesdienst im Ausweichquartier, dem Pfarrsaal, wird es an jenem 18. September um 11 Uhr geben: Verbunden gleich mal mit einer Segnung der frischen Schulanfänger.

Erste vorbereitende Eingriffe zum Sanierungsstart wurden übrigens jetzt schon absolviert. Mitte vergangener Woche hatten Handwerker bereits die alte Ölheizung ausgebaut. Votivtafeln und diverse Bilder (so die Kreuzgangstationen) wurden abgehängt und sicher deponiert. Ebenso wurden die Seitenaltäre weitgehend geräumt. Danach traten jedoch an den Innenwänden einige feuchte, in jedem Fall schadhafte Stellen zutage. „Ein Innenanstrich ist im aktuellen Sanierungsplan nicht vorgesehen“, betont Hartl. Zuletzt, sagt er, wurde die Kirche vor gut 40 Jahren innen gestrichen. Seine ganz persönliche Hoffnung lautet nun: „In zehn Jahren wird die Kirche 350 Jahre alt, vielleicht geht ja bis dahin noch was.“

Der Einbau einer neuen Heizung wird in den nächsten Monaten der größte aller vorgesehenen Eingriffe sein. Wärme will die Pfarrgemeinde künftig vom Nachbarn, dem Hof Kandler, beziehen. Martin Kandler hatte seine schon vorhandene Nahwärmeeinheit eigens erweitert und seither gehofft, dass die Kirche schon 2022, wie zunächst besprochen, als Abnehmer zur Verfügung stünde. Das Ordinariat erwies sich aber lange als recht schwerfälliger Vertragspartner.

Alte Ölheizung wurde bereits demontiert

Nun aber ist in diesem Punkte alles in trockenen Tüchern. Mit der Verwendung einer erneuerbaren Energieform will sich die Pfarrgemeinde künftig komplett von fossilen Trägern verabschieden. Vor Beginn der Ukraine-Krise hatte man noch vom Tausch der Ölheizung zugunsten einer Gaslösung gesprochen.

Die Heizungserneuerung wird erhebliche Eingriffe besonders im Innern mit sich bringen, weil zugleich wasserführende Bankheizungen installiert werden. Dazu müssen alle Sitzbänke abmontiert werden, um den Holzboden darunter, die Podeste, zu beseitigen. Sie werde man nicht mehr erhalten können, bedauern Hartl und Waldherr gleichermaßen.

An dieser Stelle befand sich bis vor ein paar Tagen die alte Ölheizung © Dziemballa

Wenn Mitte September die ersten Handwerker Einzug gehalten haben, werden zunächst aus statischen Gründen drei Querverspannungen durch das Kircheninnere angebracht werden; zwei im Langbau und eine im Chorbereich. Dazu müssen einzelne Fensterelemente vorübergehend beseitigt werden. An den Fensterinnenseiten wird im Süden ein Gerüst aufgebaut. Es findet übrigens auch ein Austausch der Fenster statt.

Nahwärme aus der direkten Nachbarschaft

Des Weiteren erfolgt eine Verlegung neuer Elektroleitungen samt neuer Beleuchtung und einer modernen Lautsprecheranlage. Eine Trockenlegung außen ist erst im kommenden Jahr vorgesehen. Dazu wird ebenfalls ein Gerüst nötig werden. Zugleich ist geplant, im nächsten Jahr eine komplette Dachsanierung und einen Außenanstrich vorzunehmen. Hartl und Waldherr hoffen, dass es dabei nicht zu bösen Überraschungen kommen wird wie einst in Forstinning. Was den Kirchenpfleger optimistisch stimmt: „Der Dachstuhl ist sehr genau untersucht worden“.

Die alten Bänke bleiben erhalten, nicht aber der Holzboden darunter. © dziemballa

Die Eingriffe sollen, so hoffen die Beteiligten, im Mai oder Juni 2024 so weit abgeschlossen sein, dass ab dann das Gotteshaus wieder nutzbar sein wird. Waldherr: „Ziel ist, dass die Kommunion 2024 wieder in der Kirche stattfinden kann“.

Ab 11. September wird nun erst einmal der Pfarrsaal für Gottesdienste hergerichtet. Vereine müssen dann weichen. Ausnahme: Die Theaterleute, die im Herbst im Saal spielen können. Kirchliche Termine werden auch in der Högerkapelle bzw. Purfinger Kirche stattfinden.

Spendenkonto

Für die Sanierung werden gerne Spenden angenommen. Das Konto: Kath. Kirchenstiftung Mariä Geburt, IBAN: DE 86 7016 9605 0002 5195 00, Stichwort: Kirchensanierung Anzing

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter