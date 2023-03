Anzingerin vermisst: Wer hat Dusanka Petriffer (73) gesehen?

Polizei bittet um Mithilfe

Die demenzkranke Dusanka Petriffer aus Anzing wird vermisst. Die 73-Jährige war zuletzt im Stadtgebiet von Ebersberg zu Fuß unterwegs. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche.

Anzing - „Es ist nicht auszuschließen, dass sie versucht, mit dem Zug in ihre alte Heimat nach Ungarn zu fahren.“ Das steht im Pressebericht der Polizeiinspektion Ebersberg von Mittwochvormittag. Seit Dienstag, 12 Uhr, wird die demenzkranke Dusanka Petriffer aus Anzing vermisst. Wie die Polizei mitteilt, ist sie zu Fuß unterwegs und befand sich zuletzt im Stadtgebiet Ebersberg, als sie in unbekannte Richtung verschwand. Die 73-Jährige wird als körperlich fit, allerdings orientierungslos und verwirrt beschrieben.

Zuletzt in Ebersberg gesehen

Dusanka Petriffer ist etwa 1,60 Meter groß, 75 Kilogramm schwer und hat graue schulterlange Haare, die sie vermutlich als Hochsteckfrisur trägt. Bekleidet ist sie mit einer grauen Fleecejacke, schwarzer Hose, schwarzen Stiefeletten, heißt es in der Personenbeschreibung der Polizei. Wahrscheinlich führt Petriffer eine Umhänge- bzw. Einkaufstasche mit sich.

Laut Polizei ist die 73-Jährige bislang nicht an ihrer Wohnanschrift in Anzing aufgetaucht. Neben der Möglichkeit, dass sie nach Ungarn möchte, könne es auch sein, dass sich Dusanka Petriffer in Markt Schwaben aufhält, wo sie zuvor gewohnt hat.

Wer die Vermisste gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ebersberg zu melden, unter Telefon (08092) 8268-0.

