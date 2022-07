Anzings Sommerferienprogramm bietet heuer 26 Termine

Von: Jörg Domke

Bild aus dem Archiv von 2017: Anzinger Ferienprogramm beim Wasserski in Aschheim. © privat

Die Sommerferien stehen in vier Wochen an. In Anzing gibt es auch heuer wieder ein Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche.

Anzing – Der Anzinger Sommer 2022 hat für die Kinder und Jugendlichen eine Menge zu bieten. Alle Grundschulkinder können auch heuer in die Mittagsbetreuung kommen. Das Team der Diakonie bietet in den ersten drei Ferienwochen täglich von 8 bis 14 bzw. 16 Uhr Programm mit Mittagessen an. Alle Infos dazu gibt es bereits unter www.anzing.de oder bei der Koordinatorin Judith Ballon unter judith. ballon@jh-obb.de. Der offene Treff für Kinder ab neun Jahren läuft im Jugendraum. Dort ist Jugendpflegerin Alexandra Peter Ansprechpartnerin. Weiteres auf Instagram oder www.anzing.de.

Herzstück des Ferienangebots an die jungen Anzinger aber ist das klassische Ferienprogramm mit wieder zahlreichen Veranstaltungen über die gesamten sechs Wochen ab Ende Juli/Anfang August. Los geht es schon am 30. Juli mit einem Zumbaangebot. Hier nur ein Auszug aus dem Programm: Bäckereibesuch, Alpaka-Wanderung, Feuerwehr, Kinderyoga, Filzen, Basteln, Erste Hilfe, Fotoshooting, Selbstbehauptungskurs für Mädchen, Brotbacken, Indianer-Nachmittag, Besuch der BMW Welt oder einer Kletterhalle, Soccergolf oder, am 8. September, ein Abenteuertag mit Clown „Pippo“ aus Markt Schwaben.

Anmeldetermin ist bereits am Freitag, 8. Juli, in der Mensa der offenen Ganztagsschule in der Gartenstraße 2 von 17 bis 18 Uhr. Danach können freie Plätze noch direkt bei den Kontaktpersonen (sind im Programmheft erwähnt) erfragt werden. Zur Anmeldung ist in jedem ein ausgefülltes Formular zu verwenden und die Kursgebühr zu entrichten. Das Organisationsteam behält sich vor, Termine zum Beispiel wetterbedingt zu verschieben oder auch abzusagen. In diesen Fällen wird die Gebühr erstattet. Außerdem weist die Gemeinde Anzing darauf hin, dass die jeweiligen Coronabestimmungen zu beachten sind.

