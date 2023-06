Für Neubau fehlt das Geld: Aussegnungshalle wird jetzt „aufgehübscht“

Von: Jörg Domke

Keine freundliche Atmosphäre versprüht die Aussegnungshalle auf dem Anzinger Gemeindefriedhof. Mit einigen kleineren Maßnahmen will man das Ganze etwas hübscher gestalten. © jödo

Zu kalt, zu dunkel, ohne Atmosphäre: So präsentiert sich die Aussegnungshalle in Anzing. Das soll aber bald ein Ende haben. Dank Kosmetik.

Anzing – Die Anzinger Aussegnungshalle auf dem Gemeindefriedhof in der Erdinger Straße versprüht alles andere als eine freundliche Atmosphäre. Zu dunkel. Zu kalt. Keine Spur von Geborgenheit, von Freundlichkeit. Das waren nur ein paar Kritikpunkte, die zuletzt auch die Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung erreichten. Dazu ein Stuhl-Inventar, das früher einmal im Gemeindecafé den Gästen als Sitzgelegenheit diente; noch gut genug, aber halt schon gebraucht.

Im Rathaus sah und sieht man die ganze Sache im Kern nicht wirklich anders. Das besagte Gebäude ist in der Tat in die Jahre gekommen. Im Grunde, klang jetzt in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats durch, müsste man sich sogar Gedanken machen um einen Neubau. Aber dafür fehlt der Kommune momentan das nötige Kleingeld.

Nun hat sich das Plenum einvernehmlich für eine „kleine Lösung“ entschieden. In der Tagesordnung zur jüngsten Ratssitzung war noch von einer „Aufwertung“ die Rede. Man könne auch von einem Aufhübschen reden, so Kathrin Alte, die Erste Bürgermeisterin.

Gemeinde investiert kleineren fünfstelligen Betrag

Mit der Markt Schwabener Firma Rupprich, einem Raumausstatter, wurden bereits erste Gespräche geführt. Auch ein Konzept hat das Unternehmen inzwischen schon vorgelegt. Am Dienstag wurde es den Damen und Herren Gemeinderäte vorgestellt. Inklusive neue Beleuchtung und neue Utensilien im Rauminnern, etwa Kerzenständer oder für Blumenschmuck.

Gute 14000 Euro will man für diese Art der „Aufhübschung“ in die Hand nehmen, hieß es ohne große Debatte. Alles passiere in der Hoffnung, mit diesen kleineren Eingriffen ein wenig mehr angemessene Atmosphäre in ein Gebäude zu tragen, an dem direkt keinerlei bauliche Veränderungen vorgenommen werden sollen.

Die Kunst der Raumausstatter ist jetzt gefragt

Zugleich stand auch der Außenbereich des Gemeindefriedhofs im Fokus der öffentlichen Sitzung. Dabei ging es um Nachträge. Erneuert werden sollen nämlich auch einige Gehwege. Der Rat stimmte im Grundsatz den vorgestellten Maßnahmen zu.

