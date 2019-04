Tödlicher A94-Unfall: Ersthelfer erleben Schreckliches - und fühlen sich im Stich gelassen

Aller Mut der Retter war vergebens: Nach einem Frontalaufprall starb ein Clio-Fahrer auf der A 94. Die Ersthelfer erlebten Schreckliches.

Update 11. April, 15.08 Uhr: Nach dem schrecklichen Unfall auf der A94 bei Anzing sind alle drei Ersthelfer nach wie vor unter Schock. Neben dem unten berichtenden Gani H. ist auch der Kosovare Visar Morina noch immer von den Vorkommnissen stark mitgenommen.

Wie er in der Ebersberger Zeitung berichtet, bekommt er die schrecklichen Bilder des Unfalls nicht mehr aus seinem Kopf. Von den Behörden fühlt er sich ein wenig im Stich gelassen.

Ersthelfer bei A94-Unfall erleidet Verbrennungen

Anzing – Das Unfallopfer, ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Ebersberg, war am Mittwoch, 10. April, in Richtung Passau auf Höhe der Ausfahrt Anzing nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst gegen das Fundament der dortigen Autobahnbrücke geprallt.

Drei Männer versuchten unmittelbar nach der Kollision, den in seinem Wrack eingeklemmten Schwerverletzten zu befreien. Sie mussten dabei mit Feuerlöschern gegen die aus dem total zertrümmerten Auto schlagenden Flammen ankämpfen. Ersthelfer Gani H. erlitt dabei Verbrennungen.

„Die Flammen kamen immer wieder“, berichtete er noch ganz unter dem Eindruck des Geschehens. „Ich wollte nicht, dass er verbrennt. Ich habe dabei an seine Familie gedacht“, sagt der 56-Jährige, der seit 22 Jahren als Bierfahrer für eine Brauerei im Landkreis Kehlheim arbeitet. „Ich hätte Getränke nach Hohenlinden liefern sollen.“

Unfall-Drama auf A94 bei Anzing - die Bilder von der Unfallstelle Zur Fotostrecke

Unfall auf der A94: Gaffer fahren einfach vorbei

Als Gani H. den Unfall vor sich auf der Autobahn sieht, stoppt er geistesgegenwärtig seinen Laster und sperrt damit zwei Fahrspuren ab. Während andere Autofahrer das Fenster herunterlassen und an der Unfallstelle vorbeifahren, um zu gaffen, beginnen Gani H. und zwei weitere Helfer um das Leben des Schwerverletzten zu kämpfen.

„Aus dem Wagen ist schon der Rauch rausgekommen.“ Die Handfeuerlöscher reichen nicht, um die Flammen zu löschen. Gani H. will andere Autofahrer anhalten, will um Hilfe bitten. „Die sind aber einfach weitergefahren. Sowas verstehe ich nicht“, sagt der Kosovare, der seit vielen Jahren in Deutschland lebt und arbeitet.

Die Männer haben nur eine Chance, wenn sie dem Verletzten helfen wollen: Sie müssen ihn unbedingt aus dem Auto bekommen. Mit einem Hammer aus seinem Lastwagen schlägt Gani H. die Heckscheibe des Clio ein, zum einen Zugang zu dem Unfallopfer zu schaffen.

Bewusstloser wird aus dem Wrack auf der A94 gezogen

Während einer der anderen Ersthelfer den Gurt des Bewusstlosen durchschneidet, gelingt es den anderen, die rechte hintere Tür zu öffnen und über diese die Lehne des Beifahrersitzes umzulegen. Gemeinsam schaffen sie es schließlich, den Bewusstlosen aus dem Wrack zu ziehen, bevor ihn die Flammen erfassen.

In dem Moment treffen auch die ersten Feuerwehren und der Rettungsdienst ein, die sofort mit der Reanimation des Unfallopfers beginnen. Das mittlerweile lichterloh brennende Wrack kann rasch mit zwei C-Rohren gelöscht werden.

Lesen Sie auch: Schlimmer Unfall auf der FTO: Zwei Rettungshubschrauber landen

Gani H. und ein zweiter Helfer haben sich bei dem Rettungsversuch an den Händen verletzt und müssen vom Rettungsdienst versorgt werden. Auch der dritte Helfer sowie zwei Zeugen müssen von KIT und Rettungsdienst betreut werden. „Ich habe mir die rechte Hand verbrannt“, sagt Gani H.. „Das ist alles so schnell gegangen. Uns hat wirklich keiner geholfen“, versteht er die Reaktion der anderen Autofahrer nicht.

A94-Ersthelfer von Anzing: „Wir haben uns umarmt und geweint“

Den Lastwagen des Kosovaren musste ein Kollege abholen, er selbst war nach dem Geschehen zu aufgewühlt. Als klar wird, dass das Unfallopfer trotz aller Anstrengungen des Notarztes nicht gerettet werden konnte, sind die Ersthelfer erschüttert. „Wir haben uns umarmt und geweint“, sagt der 56-Jährige.

Die Autobahn war für die Bergungsarbeiten drei Stunden lang gesperrt. Im Einsatz waren die Feuerwehren Anzing, Poing, Parsdorf und Gelting, der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber „Christoph 1“.

Video: Held der Straße - Verkehrsministerium ehrt mutige Ersthelfer

Gleich zwei schwere Unfälle ereigneten sich am Mittwoch im Landkreis Landshut. Insgesamt drei Personen wurden schwer verletzt.

Bei einem Zwischenfall auf der A94 musste die Feuerwehr eingreifen. Ein Auto fing nahe Altötting und Töging Feuer und brannte auf der Autobahn komplett aus.

Der schnellen Hilfe am Unfallort verdankt eine eine Frau, die im Landkreis Regensburg verunfallt ist, jetzt ihr Leben. Ersthelfer stellten fest, dass sie keinen Puls mehr hat. Es folgte eine Reanimation auf offener Straße in Neutraubling.