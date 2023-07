Bayerns beste BOS-Absolventin kommt aus Anzing

Von: Armin Rösl

Ebersbergs stellvertretende Landrätin Magdalena Föstl (2.v.li.) mit den Preisträgern des Landkreises Adrian Kiermaier (li), Kristallia Kampouridou und Jordy Schmidt. © Katrin Dobler

Kristallia Kampouridou aus Anzing hat die Berufsoberschule Erding im Bereich Sozialwesen mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen. Damit ist sie Bayerns Beste.

Anzing – Mit einem Notenschnitt von 1,0 ist Kristallia Kampouridou aus Anzing bayernweit die beste Schülerin im Sozialwesen FOS 13. Hierfür wurde sie jetzt bei der Abschlussfeier der Beruflichen Oberschule (BOS) Erding ausgezeichnet. Bereits im vergangenen Jahr hatte Kampouridou die Note 1,0 im Fachabitur und wurde damals schon ausgezeichnet.

434 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr die Berufliche Oberschule Erding erfolgreich abgeschlossen. 315 von ihnen haben nun das Fachabitur in der Tasche, 16 die fachgebundene und 103 die Allgemeine Hochschulreife. Den Höhepunkt ihrer Schullaufbahn erlebten die Absolventen in der festlich geschmückten Aula.



Anzingerin schon vor einem Jahr mit Traumnote 1,0

Durch den rund zweistündigen offiziellen Teil der Abschlussfeier führten Ines Grosch und Bernhard Schuster, begleitet wurde die Feierstunde von der Schulband unter Leitung von Matthias Schultheiß.



In seiner Rede begrüßte Schulleiter Jens Baumgärtel die Rückkehr zur Normalität nach den Corona-Jahren, denn Schultheater, Aufführungen der Schülerband, Gottesdienste, Exkursionen, Studienfahrten und Auslandspraktika seien „das Salz in der Suppe“.

Diese Zeit habe der Schule allerdings auch neue digitale Möglichkeiten beschert. Die IT-Ausstattung sei auf dem neuesten Stand, alle Lehrkräfte haben Lehrerdienstgeräte. „Wenn die Stadt Erding nun auch noch der Schule einen Glasfaseranschluss bereitstellen könnte, wären wir vollauf zufrieden“, meinte der Schulleiter unter kräftigen Applaus in Richtung von Erdings Dritten Bürgermeister Harry Seeholzer, der in Vertretung von Oberbürgermeister Max Gotz gekommen war.



In Richtung der beiden Sachaufwandsträger, den Landkreisen Erding und Ebersberg, dankte Baumgärtel für die „finanzielle Unterstützung auch in schwierigeren Zeiten“. Hier schob der Schulleiter gleich den Wunsch hinterher, am Standort mehr Räume zu bekommen. „Wir sind stark gewachsen, die FOS/BOS boomt und ist ein Zukunftsmodell. Durch die Verknüpfung von Theorie und Praxis wird diese Schulart immer beliebter. Bitte reagieren Sie rechtzeitig auf diese Entwicklung.“