Miese Ernte: Beim Bier droht Preisschock – Brauerbund und Landwirte schlagen Alarm

Von: Jörg Domke

Teilen

Weißbier mit Aussicht: Der Gerstensaft könnte teurer werden (Symbolbild). © Nordphoto/Imago

Schock für Verbraucher: Der Preis fürs Bier könnte in nächster Zeit steigen. Grund ist eine schlechte Braugerstenernte.

Anzing – Landwirt Anton Peis aus Boden (Gemeinde Anzing) hat noch Glück. Dort, wo er und sein Sohn Maximilian gerade Braugerste anbauen, ist im Untergrund Lehm Hauptbestandteil. Die Witterung, sagt er, sei zuletzt schwierig gewesen. Doch der Boden habe immerhin noch mehr Wasser gehalten als etwa in der benachbarten Münchner Schotterebene. Dort schaut’s düster aus.

Fünf Wochen ohne Regen heuer im Mai und Juni haben der Gerste extrem geschadet, sagt Walter König, Geschäftsführer des Bayerischen Brauerbunds. Deutlich sei das inzwischen überall erkennbar. Dass der Ertrag heuer geringer als gewöhnlich ausfallen werde, sei Fakt, so der Fachmann am Dienstag, 4. Juli, am Rande einer oberbayerischen Braugerstenrundfahrt, an der fast 70 Fachexperten teilnahmen.

Fehlender Regen hat der Gerste extrem geschadet

Ob es auch noch in puncto Qualität Einbußen zu verzeichnen geben werde, werde sich nach seinen Worten in den nächsten zwei bis drei Wochen zeigen. Ideal wären jetzt nicht zu heiße Tage. Ideal wäre auch, wenn es ab und zu regnete. „So was wie Landregen“, so König. Dann könne sich im Idealfall die Kornausbildung noch zum Positiven wenden und ein wenig die Nachteile, entstanden durch wochenlange Trockenheit, kompensieren. Was man nun gar nicht mehr braucht: Schwere Gewitter wie um den 22. Juni.

Braugerstenfachleute aus ganz Bayern (und darüber hinaus) besichtigen am Dienstag eine Anbaufläche von Landwirt Anton Peis in Anzing. © Dziemballa

Doch wie wird das alles am Ende den biertrinkenden Kunden treffen? König bleibt in seiner Einschätzung vorsichtig. Nach der schlechten Ernte 2022 sei die Preis- und Versorgungssituation angespannt, heißt es. Heuer drohe sogar eine Verschärfung, nur im besten Fall blieben die aktuellen Preise zumindest stabil. Auf dem Oktoberfest wird das Bier immer teurer. Viele Zelte nehmen in diesem Jahr 14,50 Euro für die Maß.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)

Bier: Preis- und Versorgungssituation ist angespannt – Klimawandel beeinträchtigt Gerstenanbau

Der Klimawandel und damit verbundene Großwetterlagen haben den Sommergerstenanbau in dieser Vegetationsperiode stark beeinträchtigt, heißt es auch im aktuell vorliegenden Saatenstandsbericht der Braugersten-Gemeinschaft. Die weist in ihrem Report unter anderem auch auf einen Rückgang der Anbauflächen deutschlandweit um 10,5 Prozent hin. Das nasse und kalte Frühjahr hatte zwar für einen guten Aufgang der Saat, aber dann für ein langsames Jugendwachstum gesorgt.

Schon jetzt sind die Auswirkungen der extremen Witterungsverhältnisse gut sichtbar – auch bei Anton Peis in Anzing. Er beliefert die Privatbrauerei Schweiger Markt Schwaben mit heimischer Gerste. Die liegt fast in Sichtweite zu seinem Hof. Bräu Erich Schweiger sagt: „Regionale Wetterprobleme der Landwirte schlagen direkt bis zu uns durch, weil wir weiterhin und ganz bewusst regional einkaufen wollen, auch wenn es am Ende für alle teurer wird.“

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter