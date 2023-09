Sein erstes Album: Schlagersänger Udo Alexander findet den „Schlüssel zum Glück“

Von: Sabine Heine

Zur Albumpräsentationen kommt neben Udo Alexander auch das Trio Peguno aus Albaching. © Künstler

Gerade erst wurde er zum besten Roy-Black-Interpreten ernannt. Nun präsentiert Schlagersänger Udo Alexander sein erstes Soloalbum „Der Schlüssel zum Glück“.

Anzing – Unter Schlagerfreunden ist Udo Alexander längst kein Unbekannter mehr. Im Anzinger Forsthof begeistert der charmante Sänger seit einigen Jahren schon das Publikum bei seinen beliebten Schlagerabenden. Nun zieht es Udo Alexander ausnahmsweise mal in den Nachbarlandkreis. Am Freitag, 15. September, präsentiert er im Landgasthof Bauer in Kirchasch (Landkreis Erding) ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) sein erstes Album „Musik ist der Schlüssel zum Glück“.

Es ist eine bunte Mischung aus sechs eigenen Titeln und sechs Liedern von bekannten Interpreten wie Fantasy, Nockis und anderen. Mit seiner besonderen Stimme gewann Udo Alexander im Mai 2023 den Roy Black Doppelgänger-Wettbewerb anlässlich der Jubiläumsfeier 30 Jahre „Ein Schloß am Wörthersee“ und 80 Jahre Roy Black. Bei dieser schönen Gelegenheit in Kärnten hatte Udo Alexander zum Beispiel Heino getroffen, aber auch viele andere prominente Schlagersängerinnen und -sänger.

Auf der Bühne in Velden sang er vor prominenten Publikum live das Lied „Das Mädchen Carina“. Bereits letztes Jahr belegte Udo Alexander beim „Deutschen Schlager Preis 2022“ von Reuther-Entertainments den zweiten Platz.

Das Publikum kann sich freuen auf einen abwechslungsreichen Abend bei Musik und Tanz mit Udo Alexander und der Band Trio Peguno aus Albaching. Platzreservierung nimmt Familie Bauer unter Tel. 08122 892455 oder per E-Mail info@landgasthofbauer.de entgegen.

