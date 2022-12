Diakonieverein löst sich nach über 20 Jahren auf

Von: Jörg Domke

Teilen

Bis zuletzt aktiv: Hella Wickenhäuser, Marion Ostermaier, Karl-Heinz Fuchs, Andrea Lang, Petra Müller, Waltraud Stückle-Mayrhofer und Hella Tannhäuser. © privat

Der Beschluss steht: Der Diakonieverein hat sich aufgelöst. Es fehlt noch die juristische Bestätigung.

Anzing – Die Mitgliederversammlung hat in diesen Tagen die Auflösung des Diakonieverein Anzing beschlossen. Nun geht alles noch zum Notar, damit der Prozess auch rechtlich zum Abschluss kommen kann. Darauf hat der evangelische Pfarrer in Markt Schwaben, Karl-Heinz Fuchs, aufmerksam gemacht. Er war kraft Amt 2. Vorsitzender, den Verein hatte seit der Jahrtausendwende Hella Tannhäuser aus Anzing geführt. Gründungsvorstand war einst, 1995, Pfarrer Friedrich Eras.

Mitte der 90er hatte sich in Anzing die Situation ergeben, dass neben dem bestehenden katholischen Kindergarten St. Michael ein zweiter gebaut werden sollte. Warum nicht ein Haus unter evangelischer Trägerschaft? Das war eine Frage, die sich einst aufdrängte. Um Träger einer solchen Einrichtung werden zukönnen, entstand damals der evangelische Diakonieverein.

Wichtig war ihm immer, dass der zweite Anzinger Kindergarten mit einer Integrationsgruppe ausgestattet wurde. 1995 war man mit solchen Ideen vielen anderen noch weit voraus.

Zuletzt gingen die eigentlichen Aufgaben aus

Gestartet wurde der Kindergarten zunächst provisorisch in der Schule als Notgruppe, erst später folgte der Umzug zum Sportzentrum, wo er heute noch als dreigruppige Einrichtung besteht. Bis Ende 2015 hatte der Verein über 20 Jahre lang die Trägerschaft und mit viel Engagement den Kindergarten Arche Noah in ehrenamtlicher Arbeit geführt.

Durch die Einführung des BayKiBiG (das bayerische Kindergartengesetz) und die damit verbundenen Gesetzesvorgaben wurde es dem kleinen Trägerverein aber immer schwerer gemacht. Daher beschloss der Vereinsausschuss, die Betriebsträgerschaft an die Gemeinde zurückzugeben. Formell ist seit 1. Januar 2016 die Kinderland Plus gGmbH aus Poing nunmehr Träger. Der Diakonieverein wurde über einen Kooperationsvertrag eingebunden, um die christliche Erziehung im Haus sicherzustellen.

Fuchs sagte der EZ, das werde auch weiterhin so sein. Mit Kinderland seien weithin mindestens zwei Gottesdienste im kommenden Jahr vereinbart.

Neben der Kiga-Trägerschaft kümmerte sich der Diakonieverein immer auch um die eine oder andere gesellige Veranstaltung am Ort. Das werde man auch weiterhin leisten, hieß es. Nach dem Gottesdienst am 4. Advent in der Högerkapelle zum Beispiel.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter