Geldautomat mitten im Ortskern gesprengt: Flucht über die Autobahn

Von: Josef Ametsbichler

Arg mitgenommen von der Explosion: Die SB-Sparkassenfiliale in der Mühldorfer Straße in Anzing. © Johannes Dziemballa

Eine unbekannte Tätergruppe hat in Anzing (Kreis Ebersberg) einen Geldautomaten gesprengt und ist geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Update 9.25 Uhr: Wie das LKA gegenüber der Deutschen Presseagentur mitteilt, ist der Automaten-Sprenger-Fall in Anzing schon der 33. Fall in diesem Jahr in Bayern. In Bayern ist die Zahl der Geldautomatensprengungen in diesem Jahr sprunghaft gestiegen. 2021 waren es im gesamten Jahr 17, 2020 waren es 24. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) will deshalb den Druck auf die international agierenden Tätergruppen erhöhen. Außerdem sollen die Betreiber von Geldautomaten nach dem Willen der Innenministerkonferenz künftig zur Sicherung der Geldbestände vor Sprengungen verpflichtet werden.

Enormer Sachschaden, Gebäude beschädigt, Bargeld erbeutet

Update 9.10 Uhr: Wie das LKA auf Nachfrage mitteilt, gehen die Beamten von einem Sachschaden in Höhe von rund 150.000 Euro aus. Auch ein Nachbargeschäft wurde bei der Sprengung in Mitleidenschaft gezogen. Zudem hätten die Täter Bargeld erbeutet - zur Höhe machen die Beamten keine Angaben. Verletzt wurde niemand, die Flucht der Täter hatte ein Anwohner beobachtet.

Erstmeldung, Dienstag, 29. November, 9 Uhr:

Anzing - Ein Knall erschütterte in aller Herrgottsfrüh den Ortskern: Mitten in Anzing haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag, 29. November, einen Geldautomaten gesprengt. Wie das Bayerische Landeskriminalamt über seine Facebook-Seite mitteilt, geschah die Explosion gegen 3 Uhr Früh in der Mühldorfer Straße 2. Dort befindet sich eine SB-Filiale der Sparkasse, in der Kunden nur noch Automatendienstleistungen wahrnehmen können.

Anschließend seien die Täter in einem dunklen Pkw geflüchtet, vermutlich in Richtung der nahegelegenen Autobahn A94, teilen die Beamten weiter mit.

Das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) hat demnach die Ermittlungen übernommen. Genauere Untersuchungen des Sprengstoffs sollen in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut des BLKA in München stattfinden.

Zunächst machte die Polizei über die Höhe des Sachschadens und möglicherweise erbeutete Bargeldbestände keine Angaben. Auch ist noch unklar, ob es bereits Zeugen für den Vorfall oder sichergestelltes Spuren- oder Videomaterial gibt. Bei Bekanntwerden weiterer Umstände wird dieser Artikel aktualisiert.

Zeugenaufruf

Das Bayerische Landeskriminalamt bittet um Mithilfe und stellt folgende Fragen:

- Wem sind in den Nachtstunden im Bereich der Mühldorfer Straße 2 in 85646 Anzing verdächtige Personen aufgefallen?

- Wer hat im Vorfeld in der näheren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Sprengung des Geldautomaten stehen könnten?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben?

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

