Die Zukunft im Bestattungswesen heißt: Urnenbeisetzungen

Von: Jörg Domke

Teilen

Stelen ähnlich wie hier auf dem Vaterstettener Friedhof kann man sich auch in Anzing vorstellen. Der Rat entscheidet umgehend. © STEFAN_ROSSMANN

Es wird eng auf dem Gemeindefriedhof in der Erdinger Straße in Anzing. So eng, dass die politische Gemeinde Handlungsbedarf sieht und umgehend neue Kapazitäten schaffen will. Dem Trend der letzten Jahre folgend geht es bei den jetzt vorgestellten Planungen um neue Urnenfelder.

Anzing – Gott bewahre: Aber kämen in den nächsten Tagen und Wochen gleich reihenweise Angehörige ins Anzinger Rathaus, um akuten Bedarf für Urnengrabstellen auf dem kommunalen Friedhof anzumelden, bekämen einige in der Verwaltung zumindest mal Kopfschmerzen. Zurzeit stehen noch sieben freie Urnennischen zur Verfügung, berichtete unlängst Bürgermeisterin Kathrin Alte im Haupt- und Bauausschuss. Ein paar weitere Beisetzungsmöglichkeiten seien zwar auch noch vorhanden, doch dabei handele es sich um herkömmliche Bestattungsformen. Solche also, die schon seit geraumer Zeit immer weniger nachgefragt werden, wie man nicht nur in der Anzinger Gemeindeverwaltung längst festgestellt hat.

Die reinen Zahlen jedenfalls sprechen eine klare Sprache: Seit 2018 gab es in Anzing Nachfragen nach 24 Urnennischen, vier Urnengräber, acht Einzelgräber für Särge und ein Familiengrab. Kathrin Alte sprach von einer Entwicklung hin zu einer neuen Bestattungskultur. Und aus ihrer Sicht gebe es gegenwärtig keinerlei Anhaltspunkte, dass sich das in absehbarer Zeit irgendwie wieder ändern könnte. Ergo setzt die Gemeinde nun darauf, insbesondere neue Kapazitäten für Urnenbeisetzungen zu schaffen.

Bestattungskultur hat sich gewaltig verändert, nicht nur in Anzing

Eine Option wäre da eine neue Urnenwand. Doch die könnte an einer dafür vorgesehenen Stelle eher das Problem mit sich bringen, das gesamte Ambiente zu sehr zu verdunkeln. „Eine optische Verbesserung wäre es jedenfalls nicht“, so die Bürgermeisterin im Ausschuss.

Der neue Vorschlag lautet nun: Entweder ein Feld von Stelen errichten, um die herum bis zu 16 Urnen in die Erde eingelassen werden könnten. Oder anstelle von Stelen entsprechend geeignete Bäume zu verwenden. Anzing würde damit einem Vorschlag folgen, der sich in der Nachbargemeinde Vaterstetten bereits bewährt hat, wie es sinngemäß hieß. Allerdings sei noch offen, welche Stelenform genau man auswählen möchte. Auf diese Weise könnten jedenfalls in relativ kurzer Zeit 60 Grabfelder zu noch überschaubaren Investitionskosten entstehen.

Im Haupt- und Bauausschuss gab es dafür bereits eine spürbare Sympathie. Eine abschließende Entscheidung aber obliegt dem Gemeinderat, der am Dienstag, 3. Oktober, ab 19 Uhr, zu seiner nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus-Saal zusammenkommen wird.

Gemeinderat entscheidet in seiner Sitzung am 3. Oktober

Die Rathauschefin kündigte in diesem Zusammenhang an, dass in absehbarer Zeit auch über eine angepasste Friedhofsatzung gesprochen werden müsse. Insbesondere müsse man dort die Bestattungsoption mit kompostierbaren Urnen einfügen. Etwas, was sich zuletzt immer mehr durchsetzte. Über kurz oder lang werde auch die Friedhofsgebührensatzung auf den besonderen Prüfstand kommen müssen. „Es wird teurer“, so Altes Prophezeiung, wenngleich mit gewaltigen Kostensprüngen wohl nicht zu rechnen sein werde.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter