Dieser Klimakleber schmeckt: Bäckerei in Anzing präsentiert „Aktivisten-Krapfen“ - und „Insekten-Krapfen“

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Konditormeister Ludovic Gerboin (li.) und Florian Postel mit Insekten- und Klimakleber-Krapfen. © Johannes Dziemballa

Zum Spaß, für den Geschmack, als Statement für Klimaschutz und ja, auch für die Wissenschaft: Die Bäckerei Postel in Anzing hat spezielle Krapfen kreiert. Mit Klimakleber und mit Insekten.

Anzing – Innen Crème brûlée, außen Krapfenteig, oben drauf eine Hand aus Marzipan, aufgeklebt mit Karamell: Das ist der süße Klimakleber-Krapfen der Bäckerei Postel in Anzing. Erfunden hat ihn Konditor- und Bäckermeister Ludovic Gerboin (44), vor gut zwei Wochen beim Kaffeepausenplausch mit den Kollegen in der Backstube. Durch die Nachrichten über Aktionen der Gruppe „Letzte Generation“ kamen Gerboin und Kollege Alfred Dorsch, ebenfalls Konditormeister, auf die Idee, einen Kleberkrapfen zu kreieren. Als Hingucker und Spaß für den Fasching, aber auch als süßes Zeichen für den Klimaschutz – ohne Staus auf Straßen.



Krapfen für „wahre Aktivisten“. © Johannes Dziemballa

Den gibt es in diesen Tagen immer wieder im Bäckerei-Laden an der Högerstraße 19 in Anzing. Kunden stehen Schlange, um den „Aktivisten Krapfen“ (so der Titel) zu sehen und zu kaufen. Dazu gerne den Klassiker-Krapfen, ganz normal mit Aprikosenmarmelade. Den gibt es bei der Bäckerei Postel selbstverständlich weiterhin, trotz aller Kreationsfreudigkeit der Konditormeister. „Der normale Krapfen ist immer noch am beliebtesten“, sagt Bäckerei-Inhaber Florian Postel.



Anzing: Kreationsfreudigkeit in der Backstube

Der 31-Jährige Bäcker- und Konditormeister hatte einst seine Lehre bei Ludovic Gerboin in Moosinning (Kreis Erding) absolviert. Nachdem dieser seine Bäckerei hat schließen müssen, ist er zu Postel gewechselt. „Überhaupt kein Problem, wir verstehen uns super. Und er lässt mich Dinge ausprobieren“, sagt der einstige Chef lächelnd über seinen jetzigen Chef. „Er hat freie Hand“, sagt der ehemalige Azubi.



Die Marzipan-Hände sind mit Karamell aufgeklebt. © Johannes Dziemballa

Wie für den Klimakleber-Krapfen oder den mit Schoko-Karamell gefüllten „Protein-Krapfen“. In der Auslage steht in Klammern der Hinweis: „(Krapfen mit Insekten)“. „Der Teig besteht aus Mehlwurmmehl, in der Schoko-Karamell-Glasur sind geriebene Grillen“, erklärt Gerboin. Der Selbsttest des Reporters ergibt: Auf den ersten, zweiten und dritten Biss ist kein Unterschied zu einem herkömmlichen Schoko-Mousse-Krapfen zu schmecken.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Mit alternativen Zutaten experimentiert der gebürtige Franzose Gerboin schon länger herum, zum Beispiel gibt’s das Algen-Baguette. Bei seinem Insekten-Krapfen-Projekt arbeitet er mit der Hochschule für Ingenieurwissenschaften in Sion (Schweiz) und dem Lehrstuhl für Synthetische Biotechnologie an der Technischen Universität München zusammen. Backen mit und für die Wissenschaft. In zweiter Linie. In erster Linie natürlich für die Kundinnen und Kunden. „Der Klimakleber-Krapfen kommt gut an“, sagt Bäckereichef Florian Postel. Der Insektenkrapfen werde mehr von Männern als von Frauen ausprobiert. Beide kosten 2,60 Euro.



Anzing: Insekten nur in „Protein-Krapfen“

Den größten Anteil im Krapfen-Sortiment haben nach wie vor die Klassiker mit bekannten Zutaten. „Nur der Protein-Krapfen ist mit Insekten, alle anderen nicht“, betont Postel. Weil immer wieder entsprechende Fragen auftauchen würden, hat er die Antwort gleich auf Plakate und Zettel gedruckt: „Die Bäckerei Postel verarbeitet keine Insekten in andere Backwaren!“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.