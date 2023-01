„Dirty Änzing“: Kabarettist besingt erotisches Erlebnis in Anzing

Von: Armin Rösl

„I schau, dass i auf a Hoibe vorbei kimm“: Antwort von Kabarettist Roland Hefter. © Heinz Weißfuß

Ein Abend in Anzing endete für den Kabarettisten Roland Hefter gefesselt im Bett einer Frau. Über dieses erotische Erlebnis hat er jetzt im Fernsehen gesungen.

Anzing – Diese Begegnung scheint den Münchner Liedermacher und Kabarettisten Roland Hefter geprägt zu haben: Bei der jüngsten Ausgabe der „BR-Brettlspitzen“, die Volkssänger-Revue im BR-Fernsehen, hat Hefter die dritte Strophe seines Liedes „Ganz normal“ Anzing gewidmet. „Jetzt wird’s intim“, kündigte er an und sang vom Kennenlernen einer Frau in Anzing. Mit ihr sei er anschließend mitgegangen, in ihrer Wohnung habe sie Peitsche und Handschellen rausgeholt und ihn, den Roland Hefter, ans Bett gekettet und gefragt, wie er es denn gerne haben wolle. Seitdem, so der Liedermacher, würde der Ort auch „Dirty Änzing“ (angelehnt an den Kinofilm „Dirty Dancing“) genannt.



Bürgermeisterin Kathrin Alte hat die Sendung gesehen und auf ihrer Facebookseite den Liedermacher öffentlich direkt angeschrieben: „Lieber Roland Hefter, herzliche Grüße aus dem ganz normalen & dirty Anzing, das Sie am vergangenen Sonntag bei den Brettl-Spitzen so schön besungen haben! Freut uns, dass unsere 1200-Jahr-Feier im Jahr 2012 in bester Erinnerung geblieben ist. Es wäre uns, dem Burschenverein Anzing und mir, eine große Ehre, wenn Sie uns heuer im Maibaumstüberl oder gleich zum 1. Mai wieder in Anzing besuchen.“

Kurze Zeit später hat Hefter auf Facebook geantwortet: „I schau, dass i am 1. Mai auf a Hoibe vorbei kimm. Viele Grüße“. Antwort von Kathrin Alte: „Super Sache, die Zusage freut uns narrisch. Bitte unbedingt Gitarre mitbringen.“

