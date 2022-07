Einbruch in Anzing: Täter klaut zwei Rolex-Uhren im Wert von 19.000 Euro

Diebstahl

Von Armin Rösl schließen

Im Anzinger Ortsteil Hl. Kreuz hat ein Einbrecher aus einem Haus zwei Rolex-Uhren gestohlen - im Gesamtwert von 19.000 Euro. Das genügte dem Täter, mehr durchsuchte er nicht.

Anzing - Der Besitzer des Hauses in Hl. Kreuz (Gemeinde Anzing) wohnt in Regensburg und kommt nur alle 14 Tage, um im Garten zu arbeiten und nach seinen Autos zu sehen. Als der 81-jährige Rentner am vergangenen Wochenende wieder dort war, entdeckte er, dass in die Wohnung im Erdgeschoss eingebrochen worden war. Im Wohnzimmer hatte der bislang unbekannte Täter die Schublade eines antiken Schreibtisches geöffnet und fand darin eine Damen- und eine Herren-Rolex-Uhr im Gesamtwert von circa 19.000 Euro. „Mit den teuren Uhren begnügte sich der Einbrecher offenbar, da er weitere Räume vermutlich nicht betrat. Es wurde sonst nichts geöffnet oder durchsucht“, schreibt die Polizeiinspektion Poing in ihrem Pressebericht von Montag.

Der Einbrecher hatte mit einem Fensterbohrer ein Loch in die Terrassentür des Anbaus des Zweifamilienhauses gebohrt. „Vermutlich mit einem Draht oder ähnlichem fädelte er durch das Loch und konnte so den Türgriff nach unten ziehen und die Türe öffnen“, so die Polizei. Über die geöffnete Terrassentür habe der Täter das Haus wieder verlassen.

Im Obergeschoss des Hauses wohnt der Sohn des 81-Jährigen. Er habe von dem Einbruch nichts bemerkt, berichtet die Poinger Polizei. Sie ist nun auf der Suche nach dem Täter und bittet Personen, die in der Zeit von 30. Juni bis 10. Juli verdächtige Beobachtungen im Ortsteil Hl. Kreuz gemacht haben, sich zu melden - unter Telefon (08121) 9917-0.

