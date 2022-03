Es dauert noch etwa mit einem Radweg zwischen Anzing und Forstinning

Von: Friedbert Holz

Eine Karte, die uns das Landratsamt Ebersberg zur Verfügung stellte. Sie zeigt den Verlauf der Radwegeverbindung zwischen den beiden Nordgemeinden Anzing und Forstinning entlang der alten B 12. Der Umbau soll im nächsten Jahr beginnen. © Landratsamt Ebersberg

Groß ist der Wunsch nach einem Radlweg zwischen Anzing und Forstinning. Es gibt aber noch ein paar Hindernisse zu bewältigen. Umbaubeginn könnte 2023 sein.

Anzing/Forstinning - Gewünscht ist er von den beiden Gemeinden Anzing und Forstinning schon seit Längerem, im nächsten Jahr könnte er endlich Wirklichkeit werden: ein Geh- und Radweg neben der Kreisstraße EBE 5 zwischen diesen Orten, der früheren Bundesstraße 12. Sobald notwendige Untersuchungen abgeschlossen sind, wäre dann der Weg frei für Ausschreibungen und letztlich für die Bauarbeiten durch den Landkreis. Allerdings ist dafür auch eine längere Straßensperrung nötig. Martin Riedl, Radwege-Beauftragter im Landratsamt Ebersberg und damit auch zuständig für den Grunderwerb dieser Verkehrsflächen, erinnert sich an die Anfänge der Planungen. „2016 gab es die erste Erwähnung für einen Radweg zwischen den beiden genannten Gemeinden, ein gemeinsamer Brief an das Landratsamt mit der Bitte um Prüfung folgte“. Damals wurde, so Riedl, diese Trasse aufgenommen ins Radwege-Programm 2030, mit der Priorität C, also nicht extrem vorrangig. „Denn die ehemalige Bundesstraße weist zwei Seitenstreifen für Radfahrer auf, somit war kein unmittelbarer Bauzwang gegeben.

Als dann, nach der Erweiterung der Autobahn A 94 Richtung Osten, immer öfters staubedingte Verkehrsschübe auf der Umleitungsstrecke EBE 5 zu beobachten waren, meldeten sich die Verwaltungen von Anzing und Forstinning Anfang 2021 nochmals mit einer dringlichen Bitte“, weiß Experte Riedl. Allerdings, so erklärt er weiter, war bis dahin das so genannte „Förder-Programm Stadt und Land 2021“ fast ausgeschöpft - hieraus wäre ein Zuschuss von bis zu 80 Prozent der Baukosten möglich gewesen.

Förderprogramm beinahe ausgelaufen

Diesem Programm folgte allerdings ein neues, nun vom Freistaat nach dem bayerischen Verkehrs-Finanzierungsgesetz. Auch hier sind bis zu 80 Prozent Förderung möglich, nicht zu unterschätzen bei geschätzten Baukosten von etwa 2,2 Millionen Euro.

Somit ist eine Finanzierung des Projekts gesichert, allerdings stehen noch einige Planungsschritte aus. „Es gilt vor allem noch vonseiten des Naturschutzes einiges zu klären, denn entlang des geplanten Geh- und Radwegs stehen etwa schützenswerte Hecken. Daher entwickelt nun ein Fachbüro aus Freising ein Gutachten, um den Bedarf an notwendigen Ausgleichsflächen zu klären, schließlich fehlen uns noch ein paar wenige Grundstücke“, skizziert Martin Riedl den weiteren Fortgang. Die Mehrheit der Flächen, die für den insgesamt 3,2 Kilometer langen Geh- und Radweg benötigt werden, sind allerdings bereits im Besitz des Landkreises.

Trassierung liegt schon fest

Dieser Weg soll, wenn alles geklärt ist, einmal auf der linken Seite der EBE 5 von Anzing aus in Richtung Forstinning führen. Kurz vor Schwaberwegen wird es eine Querung hinter dem Weiler Niederried geben, um den Anschluss an das Wegenetz der Gemeinde Forstinning zu haben. Es wird ein 2,50 Meter breiter Zwei-Richtungs-Radweg gebaut, also mit ausreichend Platz für zwei Radler, die sich begegnen können.

Im Zug dieser Bauarbeiten wird auch gleich die Kreisstraße „entsiegelt“ - ihre Breite verringert sich damit von bisher neun auf dann sieben Meter, sie behält aber ihren Straßen-Status.

Bald Teil einer Fernverbindung

Einen Wermutstropfen will Riedl nicht verschweigen: „Während dieser doch umfangreichen Bauarbeiten, die etwa ein halbes Jahr dauern könnten, muss die EBE 5 komplett zwischen den beiden Orten gesperrt werden, Umleitungsempfehlungen werden noch folgen“. Doch er hat auch eine freudige Nachricht parat: „Wenn alles einmal fertiggestellt ist, gibt es damit eine durchgehende Wegeverbindung von Haag bis nach München“.

