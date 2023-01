Feuerwehr Anzing: 105 Einsätze, fünf Festtage, eine Enttäuschung

Jahresbilanz 2022

In der Jahresbilanz 2022 der Freiwilligen Feuerwehr Anzing sind alle Übungen und Einsätze aufgelistet. Außerdem die Jubiläumsfeier und: eine Enttäuschung.

Anzing – 73 aktive Mitglieder, 15 in der Jugendgruppe, 80 Übungen mit insgesamt 1757 Übungsstunden sowie 105 Einsätze mit 1818 ebenfalls ehrenamtlich geleisteten Stunden: Das ist die Bilanz der Freiwilligen Feuerwehr Anzing für das Jahr 2022. Kommandant Tobias Bönte und sein Stellvertreter Michael Belmer haben den Jahresbericht veröffentlicht, der in der ersten Gemeinderatssitzung 2023 präsentiert wurde.



Den Hauptanteil mit 55 Einsätzen machten die Technischen Hilfeleistungen, beispielsweise bei Unfällen. 17-mal wurde die Anzinger Feuerwehr zu einem Brand gerufen, vier Mal zu ABC-Einsätzen. Die restlichen 29 Einsätze sind in der Statistik als „Sonstige Tätigkeiten“ festgehalten. Dazu gehört beispielsweise die Absicherung bei Veranstaltungen wie Maibaum-Umschneiden, Fronleichnamsprozession und Oldtimer-Rundfahrt.



Anzing: Corona-Pandemie machte Übungen schwierig

Einer der größten Brandeinsätze war vor gut einem Jahr in Markt Schwaben, als am Marktplatz ein Wohn- und Geschäftshaus brannte. Hierzu wurden mehrere Feuerwehren alarmiert. Bei Verkehrsunfällen waren die Anzinger unter anderem bei schweren Unfällen auf der Flughafentangente Ost und der Autobahn A94 im Einsatz.



Die Corona-Pandemie habe es in den vergangenen drei Jahren schwierig gemacht, Übungen in Präsenz durchzuführen, berichten die Kommandanten. Aufgrund der Vorgaben erfolgten diese mit reduzierter Personalstärke, bis November habe bei Übungen noch eine Testpflicht bestanden. Bei Einsätzen Maskenpflicht. „Alle Maßnahmen hatten nur ein Ziel: Die Feuerwehr Anzing einsatzbereit zu halten und großflächige Infektionen innerhalb der Einsatzmannschaft zu verhindern. Dies ist uns in den vergangenen drei Jahren gelungen, was an der hohen Disziplin unserer Einsatzkräfte liegt, die alle Maßnahmen ohne Murren mitgetragen haben“, danken Bönte und Stellvertreter Belmer.



Anzing: Jubiläumsfeier als gesellschaftlicher Höhepunkt

Im Bericht gehen sie auch auf gesellschaftliche und informelle Veranstaltungen im Jahr 2022 ein. Höhepunkt war die Festwoche zum 150.+1 Jubiläum im Juli. „Das Feuerwehr-Oldtimertreffen, die Feuerwehr-Wettkämpfe, der Auftritt von Django Asül und nicht zuletzt unser Festsonntag waren Highlights für uns und die zahlreichen Besucher, für deren Kommen wir uns bedanken möchten.“

Erfreulich sei der Zuwachs in der Jugendgruppe: Nach einem Infoabend im Herbst sind Bönte und Belmer zufolge acht Jungen und Mädchen neu eingetreten. „Dieser Zuwachs ist enorm wichtig, denn die Jugendlichen von heute sind die Einsatzkräfte von morgen“, schreiben die Kommandanten im Jahresbericht.



Anzing: Enttäuschung über Resonanz auf Infoabend

Ernüchternd hingegen sei die Resonanz auf einen Infoabend für Feuerwehr-Quereinsteiger gewesen. Niemand war gekommen. Obwohl alle Anzingerinnen und Anzinger zwischen 18 und 65 Jahren eingeladen gewesen waren, alle Bürger zwischen 30 und 45 Jahren hätten sogar eine postalische Einladung erhalten, so Bönte und Belmer. Woran es liegt, dass niemand gekommen ist, um sich über Möglichkeiten zu informieren, wie man bei der Freiwilligen Feuerwehr Anzing mitmachen kann, „ist uns nach wie vor schleierhaft“.



Nichtsdestotrotz, so die Kommandanten, bleibe es eine vordringliche Aufgabe, neue Mitglieder anzuwerben. Aufgrund des Mangels an bezahlbaren Wohnungen in Anzing habe die Feuerwehr Jahr für Jahr Abgänge zu verzeichnen. Gemeinsam mit der Gemeinde wolle die Freiwillige Feuerwehr hier Lösungen erarbeiten.

