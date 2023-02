Kommandanten genießen das volle Vertrauen der Anzinger Kameraden

Von: Jörg Domke

Teilen

Zahlreiche Ehrungen gab es im Verlauf der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Anzing © Feuerwehr

Neuwahlen, Ehrungen und Beförderungen. Bei der Anzinger Feuerwehr war ganz schön was angesagt am Wochenende.

Anzing – Die Freiwillige Feuerwehr Anzing hat am Freitag ihre Jahreshauptversammlung abgehalten. Im Zentrum standen dabei die turnusgemäßen Neuwahlen der Kommandanten, zudem ein ausführlicher Rückblick auf 2022 sowie zahlreiche Ehrungen und Beförderungen.

Die alten Kommandanten sind auch die neuen. So kann man das Wahlergebnis vom Freitagabend zusammenfassen. Sowohl Kommandant Tobias Bönte als auch sein Stellvertreter Michael Belmer wurden ohne Gegenstimme bestätigt. Lediglich bei der Wahl Böntes gab es eine Enthaltung. Beide zeigten sich dankbar für den großen Vertrauensbeweis und versprachen, sich auch in den nächsten sechs Jahren mit voller Kraft einzusetzen.

Jubiläumsfest sorgt für eine Delle in der Vereinskasse

Zuvor hatten Bönte und Belmer sowie die beiden Vorsitzenden Tanja Bönte und Markus Ganslmaier einen Rückblick über die Aktivitäten des vergangenen Jahres gegeben. Im Zentrum stand i das große 150+1-jährige Jubiläum, das Ende Juli mit einem Festzelt gefeiert wurde. Die Vorsitzenden Bönte und Ganslmaier zeigten sich rundum zufrieden mit dem Ablauf des Festes, auch wenn man sich an der ein oder anderen Stelle etwas mehr Besucher versprochen hatte.

Das sei auch der Grund, warum am Ende finanziell ein Minus übrig geblieben sei. „Aber alle Reaktionen, die wir auf unser Fest bekommen haben, waren durchwegs positiv. Ich glaube, da können wir wirklich stolz sein. Es war eine tolle Werbung für uns und unsere Arbeit“, so die Vorsitzende.

Gute Entwicklung beim Nachwuchs

Kommandant Tobias Bönte und sein Stellvertreter Michael Belmer blickten auf Einsätze und Übungen des vergangenen Jahres zurück (wir berichteten bereits gesondert über die Jahresstatistik). Eine sehr erfreuliche Entwicklung gebe es in der Jugendgruppe. Neun Jugendliche seien in den letzten Monaten eingetreten und ließen hoffen, in ein paar Jahren wieder neue Mitglieder für die Einsatzmannschaft zu bekommen, so Bönte. Erfreulich seien auch die Beitritte von drei „Quereinsteigern“.

Bürgermeisterin Kathrin Alte gratulierte den wiedergewählten Kommandanten und dankte für das Engagement aller. Neben den Einsätzen und Übungen sei auch die Rolle der Feuerwehr im Dorfleben nicht zu unterschätzen. „Ihr seid immer da, wenn man eine helfende Hand braucht“, so die Bürgermeisterin.

Kreisbrandrat Heiß (l.) mit den beiden Kommandanten Belmer und Bönte. © Feuerwehr

Auch Kreisbrandrat Andreas Heiß gratulierte und wünschte sich eine weiter gute Zusammenarbeit. „Aber da habe ich keine Bedenken“, so Heiß. Der mittlerweile 91-jährige Sebastian Pfürmann wurde schließlich zum „Ehren-Zeugwart“ ernannt. Er hatte dieses Amt über Jahrzehnte bekleidet, und noch heute zehre man von seiner Arbeit, so der Vorsitzende des Ehrenausschusses, Franz Hartl.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter