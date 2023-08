Mitten in A94-Baustelle: Asphaltmaschine in Vollbrand - Es war wohl Brandstiftung

Von: Michael Acker

In der Baustelle auf der A94 zwischen Anzing und Forstinning steht ein Asphaltfertiger in Vollbrand. © Feuerwehr

Eine Asphaltmaschine ist auf der Baustelle der A94 bei Anzing in Vollbrand geraten. Ermittler der Kriminalpolizei gehen von Brandstiftung aus.

++++UPDATE++++

Anzing/Forstinning - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15. auf 16.08.2023) ist eine Baumaschine auf der A94 im Bereich Anzing ausgebrannt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen, die von der Kriminalpolizeiinspektion Erding geführt werden, wird von Brandstiftung ausgegangen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord am Donnerstag, 17. August, mit.

Tatzusammenhänge mit ähnlich gelagerten Fällen, unter anderem im Bereich des Polizeipräsidiums München, würden derzeit geprüft.

++++ERSTMELDUNG++++

Anzing/Forstinning - Auf der A94 wird gebaut. Eine neue Fahrbahndecke wird zwischen Hohenlinden und dem Kreuz München-Ost aufgezogen - Autofahrer können ein Lied von den Unannehmlichkeiten singen, die sie seit Wochen erleben.

Kräfte der Feuerwehren Forstinning und Anzing löschten die Maschine unter Atemschutz. © Feuerwehr

Jetzt ist es zu einem Zwischenfall in der Baustelle gekommen, der in der Nacht von Dienstag, 15. August, auf Mittwoch, 16. August, zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr in Atem hielt.

Asphaltfertiger gerät auf A94 in Vollbrand: Kripo vor Ort

Ein Asphaltferiger, der auf der Baustelle abgestellt war, war gegen 2.30 Uhr am Mittwoch, 16. August, in Vollbrand geraten. Warum? Darüber wird noch gerätselt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord auf Anfrage sagte, seien die Brandermittler der Kriminalpolizei Erding vor Ort. Im Moment sei noch nicht einmal klar, ob die ausgebrannte Maschine am Dienstag, 15. August, überhaupt im Einsatz gewesen sei. Das Präsidium beziffert den Schaden auf mindestens 100.000 Euro.

Feuerwehren Forstinning und Anzing im Einsatz

Im Brandeinsatz waren die Feuerwehren aus Anzing und Forstinning. Einsatzleiter war Herbert Wagner, Kommandant der Forstinninger Floriansjünger. Er sagte auf Anfrage, der Einsatz auf der Autobahn habe etwa eineinhalb Stunden gedauert. Insgesamt rund 50 Kameraden der beiden Wehren seien im Einsatz gewesen, als der Asphaltfertiger zunächst mit Wasser und später mit Schaum gelöscht worden sei. Verletzte sich nicht zu beklagen gewesen. Wagner beklagte die schwierige Anfahrtssituation für die Rettungskräfte, aufgrund der Baustelleneinrichtung.

