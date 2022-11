Frontalcrash in Anzing: Beide Fahrer müssen ins Krankenhaus - Hoher Sachschaden

Die Rettungskräfte hatten am Mittwochabend einiges zu tun. Zwei Fahrzeuge fuhren frontal ineinander (Symbolfoto).

Von Sabine Heine schließen

Zwei Personen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, zwei Autos sind Schrott. In Anzing kam es am Mittwochabend zu einem Frontalcrash.

Anzing - Zwei Verletzte und größerer Sachschaden: Am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr kam es zu einem größeren Unfall auf der Staatsstraße in Fahrtrichtung Anzing. Ca. 500m vor dem Ortsausgang, also kurz vor der Einmündung zum Höhenrainerweg, fuhren zwei PKW frontal ineinander. Das teilt die Polizei Poing mit.

Eine 70-jährige Münchenerin war mit ihrem VW Tiguan Richtung Anzing unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Hier stieß sie frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen, an dessen Steuer ein 50-jähriger Mann aus dem Erdinger Landkreis saß.

Rund 45.000 Euro Sachschaden

Aufgrund der Wucht des Zusammenstoßes lösten in beiden Fahrzeugen die Airbags aus. Beide Fahrzeuge wurden massiv im Bereich der jeweiligen Front beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden an den beiden neuwertigen Fahrzeugen auf insgesamt ca. 45.000 Euro.

Sowohl der 50-Jährige als auch die 70-jährige Unfallverursacherin wurden durch den Zusammenstoß verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht. Beide mussten anschließend zur weiteren Abklärung in Krankenhäuser. Über die genauen Verletzungen ist nichts bekannt, allerdings vermutet die Polizei, dass die Knautschzonen der beiden Fahrzeuge und die ausgelösten Airbags schwerwiegendere Verletzungen verhindert haben dürften.

Beide Fahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden

Beide Fahrzeuge wurden anschließend durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt, da sie nicht mehr fahrbereit waren. Neben zwei Rettungswagen und einer Streife der Polizeiinspektion waren auch insgesamt 20 Männer und Frauen der freiwilligen Feuerwehr vor Ort, die die Polizei bei Absperrmaßnahmen, dem Ausleuchten der Unfallstelle und der Reinigung der Fahrbahn tatkräftig unterstützten. Die Straße musste für die Dauer von einer Stunde vollständig gesperrt werden. Zu wesentlichen Verkehrs-beeinträchtigungen kam es nach Polizeiangaben nicht.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Poing unter der Nummer 08121/99170 zu melden.

