Geplante Bildergalerie der Anzinger Ex-Bürgermeister ist noch nicht vollständig

Von: Jörg Domke

Uschi Niederreiter und Bürgermeisterin Kathrin Alte (r.) vor der Fotogalerie der ehemaligen Anzinger Bürgermeister © J.Dziemballa

Die Gemeinde Anzing hat beschlossen, an einem würdigen Platz im Rathaus eine Fotogalerie mit Bildern ehemaliger Bürgermeister zu schaffen. Zwei Porträts fehlen aber noch.

Anzing – Bereits in der ersten Sitzung des amtierenden Gemeinderats – und das ist auch schon über zwei Jahre her – hatte das damals frisch gewählte Anzinger Plenum beschlossen, Franz Finauer, Bürgermeister von 2008 bis 2020, zum „Altbürgermeister“ zu ernennen. Doch der formellen Verleihung des Ehrentitels folgte wegen der anhaltenden Pandemie erst einmal nichts.

Erst in diesen Tagen konnte die damals schon angekündigte Feierstunde mit Übergabe einer entsprechenden Ehrenurkunde tatsächlich verwirklicht werden.

Feierstunde zu Ehren von Franz Finauer jetzt nachgeholt

Zwangsläufig, gesteht Nachfolgerin Kathrin Alte ein, habe sich ihr und anderen die Frage gestellt: Was schenken wir dem neuen Altbürgermeister, der immerhin 42 Jahre in der Kommunalpolitik mitwirkte und auch sonst vielfach Einfluss nahm auf das gesellschaftliche Leben in Anzing. So wurde die Idee geboren, ein Foto an einem geeigneten Platz im Rathaus aufzuhängen. Aber nicht nur vom Finauer Franz, sondern auch von seinen Vorfahren seit der Zeit, als die Ortsvorsteher wirklich Bürgermeister hießen und von Bürgern tatsächlich auch gewählt wurden.

In Bayern markiert das Jahr 1808 ein solches Datum, als Maximilian I. Joseph und sein Minister Montgelas im ersten Gemeindeedikt Bayern neu ordnen und aus 40 000 Gemeinwesen rund 7300 Gemeinden schufen. Doch dabei blieb es nicht. 1818 folgte ein zweites Edikt. damit verbunden erhalten die Kommunen eine gewisse Selbstverwaltung, die sich in den folgenden Jahrzehnten immer mehr entwickelte, weil auch die Aufgaben wuchsen. 1861 änderte sich beispielsweise die Schulorganisation. Volksschulen gingen auf die Gemeinden über.

Zwei Bilder von Exbürgermeistern sind bis heute nicht wieder aufgetaucht

Uschi Niederreiter, zusammen mit ihrem Ehemann seit Jahren Gemeindearchivarin, war es, die anlässlich der Urkundenübergabe an Finauer all das recherchierte und vortrug. „Mit der Gemeindeordnung von 1869 haben wir eine echte kommunale Selbstverwaltung“, referierte sie weiter. Und nach einer kommunalen Gebietsreform statt 7000 rund noch rund 2000 Kommunen bayernweit. Eine davon: Anzing mit 1018 Einwohnern im Jahr 1871.

Erster Bürgermeister seit 1869 war Josef Rupp, von dem man bis heute nicht viel weiß. Außer, dass er hauptberuflich Bäckermeister war, wo er wohnte und lediglich zwei Jahre im Amt war.

Ihm folgte Paul Willer, für den zwei Amtszeiten überliefert sind: 1872 bis 1876 und 1882 bis 1906. Für Uschi Niederreiter ist Willer einer der Finauer-Vorgänger, der die Gemeinde besonders prägten. Schließlich fiel in seine Amtszeit u.a der Bau eines Musterschulhauses, das heutige Rathaus.

Schüler sollen mit der Ortsgeschichte konfrontiert werden

Schon seit geraumer Zeit versuchen die Niederreiters, mehr über Willer zu erfahren. In einer alten Straßenliste tauchte der Name mal auf. Über die Familie Scheibmaier kam man schließlich auch an ein Sterbebild, was jedoch damals nicht mit einem Foto versehen war. Weitere Unterlagen fand man in Dorfen, wo Willer beerdigt wurde. Das Grab existiert aber nicht mehr. Vor allem ist man jetzt auf der Suche nach einem Fotoporträt, um eine geplante Galerie der ehemaligen Bürgermeister irgendwo im Rathaus zu vervollständigen.

Die Heimatforscher haben die Hoffnung, dass sich vielleicht noch im Fundus der Nachfahren von Willers Frau etwas finden lässt. Auch von Willer-Vorgänger Josef Rupp fehlt eine Fotografie.

Von den anderen Rathauschef seit Willer – also von Kaspar und Balthasar Bauer bis Kathrin Alte – sind dagegen Fotos vorhanden. Interessenten können sie derzeit zu den üblichen Geschäftszeiten im Sitzungssaal anschauen. Dort werden sie aber nicht auf Dauer bleiben, so die aktuelle Hausherrin Kathrin Alte. Schließlich ist der Sitzungssaal immer mal wieder auch Schauplatz von Kunstausausstellungen. Im Rathaus aber werde man noch einen entsprechenden Platz finden, gibt sich die amtierende Bürgermeisterin optimistisch. Zusätzlich ist dem Vernehmen nach noch ein kleines Informationsheft mit wichtigen Daten zur Ortsgeschichte in Vorbereitung, so Alte gegenüber der Heimatzeitung.

Überhaupt haben sie und die Niederreiters vor, in Zukunft das Thema Heimatgeschichte noch mehr als bislang im Bewusstsein der jungen Gemeindebürger zu verankern. Am Mittwoch, 6. Juli, wird Uschi Niederreiter deshalb in den beiden vierten Grundschulklassen jeweils zwei Stunden referieren. Am Donnerstag und Freitag, 7. und 8. Juli, unternimmt sie schließlich Rundgänge mit den Schulkindern durch die Gemeinde. Und verspricht schon jetzt, dass das eine durchaus spannende Angelegenheit werden wird.

