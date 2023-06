Gemeinderat will mehr kleinere Wohnungen bauen lassen

Beratungen über künftige Vorhaben am Loherweg

Der Bedarf an kleineren Wohnungen unter kommunaler Regie sei größer als der größerer Einheiten. Sagt der Anzinger Gemeinderat. Es geht um zwei Dutzend Einheiten.

Anzing – Mit 40 Wohnungen, die in der Summe immerhin 2742 Quadratmeter ausmachen, ist die politische Gemeinde Anzing zurzeit im Ort der größte Vermieter. Sagt jedenfalls Bürgermeisterin Kathrin Alte. Es werden in absehbarer Zeit noch gut zwei Dutzend weitere Einheiten dazukommen. Und zwar in dem Neubaugebiet, das unmittelbar im Anschluss an den Schulcampus mit neuer Kindertageseinrichtung und Schulmensa entstehen wird.

Was dort genau gebaut werden wird, ist noch nicht abschließend entschieden. Wohl aber, dass es sich in Teilen um kommunalen Wohnungsbau handeln wird, bei dem die Gemeinde Anzing mit der Ebersberger WohnBaugesellschaft WBE zusammenarbeitet (wir berichteten bereits ausführlich). Geplanter Projektbeginn: möglichst noch heuer. Realistischer ist aber wohl ein Spatenstich im kommenden Jahr mit einer Fertigstellung Ende 2025 oder Anfang 2026, wie Bürgermeisterin Alte sagte.

Keine Nachfrage nach Wohnungen mit mehr als drei Zimmern

Was aber kann sich die Gemeinde auf dem heute noch unbebauten Areal am Loherweg vorstellen? Was wird überhaupt dringend gebraucht? Genau um solche Fragen ging es am Dienstag in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats. Relativ schnell war man sich fraktionsübergreifend einig, dass es eher kleinere Einheiten seien, die derzeit in Anzing besonders stark nachgefragt würden. Also Appartements, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen und maximal ein paar wenige Drei-Raum-Einheiten. Keinen Bedarf sahen und sehen die Mandatsträger gegenwärtig für größere Wohnungen mit über drei Zimmern. Grob geschätzt könnte es sich so um neuen kommunalen Wohnraum handeln in Gestalt von etwa zwei Dutzend Einheiten, ggf. sogar in Modulbauweise, um bei veränderten Voraussetzungen entsprechend reagieren zu können.

Auch eine Modulbauweise könnte ein Option sein

Bewusst wurde im Rat entschieden, den Planern möglichst wenig Vorgaben zu machen, um deren kreatives Potenzial nicht einzuschränken, hieß es. Einzige Bedingung: Das, was einmal gebaut werden soll, muss so gestaltet sein, dass die Regierung von Oberbayern die dringend nötigen Fördermittel auch tatsächlich bewilligt.

Den Planern will man möglichst viele Spielräume belassen

Viel Charme scheinen Bauweisen hervorgerufen zu haben, die die Anzinger unlängst bei einer Klausur in Bad Aibling kennenlernten. Zum Beispiel mit Garagenstellplätzen unterhalb der Wohnungen, aber nicht wirklich in die Erde gebuddelt wie klassische Tiefgaragen. Um solche Dinge zu ermöglichen, wurde beschlossen, im Bebauungsplan die Maximalwandhöhe auf künftig 8,7 m festzulegen.

