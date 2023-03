Autobahn-Baustelle A 94: Ab morgen erste Sperrung - Drei Anschlussstellen betroffen

Von: Josef Ametsbichler

In Anzing ist in Fahrtrichtung Passau kein Durchkommen. Demnächst sind Markt Schwaben und Forstinning betroffen. (Symbolbild) © Jonas Walzberg/dpa (Symbolbild)

Ausgerechnet zum Superstreik-Montag beginnen in Anzing Bauarbeiten an der A94. Auch Forstinning und Markt Schwaben sind bald betroffen: Das ist der Zeitplan.

Anzing/Forstinning/Markt Schwaben - Eine neue Fahrbahndecke für die A 94 zwischen Hohenlinden und dem Kreuz München-Ost bringt die eine oder andere Unannehmlichkeit für Autofahrer mit sich, beginnend ausgerechnet am heutigen Superstreik-Montag. Von etwa 7 Uhr bis einschließlich Mittwoch, 5. April, sind an der Anschlussstelle Anzing die Ein- und Ausfahrten in Richtung Passau gesperrt.

Die Ein- und Ausfahrt in Fahrtrichtung München bleiben geöffnet. Die Umleitung erfolgt über die benachbarten Anschlussstellen und ist beschildert, teilt die Bundes-Autobahngesellschaft mit. Sie empfiehlt, beim Ausfahren die nächste Anschlussstelle zu nutzen, dort zu wenden und wieder zur in Fahrtrichtung München geöffneten Anschlussstelle Anzing zurückzufahren.

Von Montag, 17. April, gegen 7 Uhr bis einschließlich Donnerstag, 27. April, werden an den Anschlussstellen Markt Schwaben und Forstinning die Ein- und Ausfahrten in Richtung Passau gesperrt – mit ähnlichen Umleitungsumständen.

Baustelle A94 im Landkreis Ebersberg: im August folgt die andere Fahrtrichtung

Von März bis Juni wird die Fahrbahn in Richtung Passau grunderneuert - das bedeutet Baustellen-Verkehrsführung. Im Sommer folgt die Erneuerung der Fahrbahndecke in die andere Richtung und damit Sperrung der A94-Auffahrten im Landkreis Ebersberg Richtung München:

Anzing: Sperrung im Sommer

Nach der Teilsperrung im Frühjahr erfolgt im Sommer - vom 16. August bis zum 25. August - eine erneute Sperrung der Ein- und Ausfahrten in Fahrtrichtung München. Die Anschlussstelle bleibt in Fahrtrichtung Passau geöffnet.

Forstinning: Sperrung im Sommer

Nach der Teilsperrung im April erfolgt im Sommer - vom 28. August bis zum 6. September - eine erneute Sperrung der Ein- und Ausfahrten in Fahrtrichtung München

Die Anschlussstelle bleibt in Fahrtrichtung Passau geöffnet.

Markt Schwaben: Sperrung im Sommer

Nach der Teilsperrung im April 17. April bis 27. April erfolgt im Sommer - vom 10. Juli bis zum 20. Juli - eine erneute Sperrung der Ein- und Ausfahrten in Fahrtrichtung Passau

Die Anschlussstelle bleibt in Fahrtrichtung München geöffnet.

