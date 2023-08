Helferkreis und Asylsuchende mittendrin im Behördendschungel

Anzinger Helferkreis ist von 80 auf 4,5 geschrumpft. Die Arbeit aber ist eher mehr geworden

Von Jörg Domke schließen

80 Freiwillige gab es mal im Anzinger Helferkreis zur Unterstützung von Asylsuchenden, jetzt ist nicht mal ein halbes Dutzend. Doch die Arbeit ist eher mehr geworden.

Anzing – Richten wir den Fokus auf einen jungen Mann aus Eritrea, der zurzeit in der Wendelsteinstraße 8 in Anzing lebt. Dessen Frau sich weiterhin in Afrika befindet; und die er zu gerne zu sich holen würde. Um das irgendwie hinzubekommen, ist derzeit die Vorlage eines Mietvertrags bei den Behörden unabdingbar. Den hat er aber selbstverständlich nicht für das Wohnheim.

Es geht um das ehemalige Forsthaus. Aber es gibt da ja noch ein paar freiwillige Helfer, die sich kümmern. Einst waren es mal 80, inzwischen viereinhalb, wie Reinhard Oellerer erzählt. Er ist einer der Verbliebenen.

Dem Anzinger Gemeinderat der Grünen gelang es in diesem geschilderten Fall sogar, was fast schon ein Wunder ist, im Landkreis eine kleine Wohnung für den jungen Asylsuchenden zu finden. Grundvoraussetzung für einen Einzug dort aber ist ein Wohnberechtigungsschein. Den gibt es nur, wenn eine Aufenthaltsgenehmigung vorliegt. Und die läuft, um bei dem Beispielfall zu bleiben, nur noch wenige Wochen.

Was also tun?

Im Ausländeramt in Ebersberg anrufen und freundlich nachfragen, ob es eine Bescheinigung geben kann, aus der hervorgeht, dass eine Aufenthaltsverlängerung sehr wahrscheinlich sein wird. Ein Vorgang, der gewöhnlich Zeit dauert, hier aber dank „good will“ der Ebersberger Dienststelle zeitnah über die Bühne ging, so Oellerer, der ausdrücklich betont, die hiesigen Mitarbeiter der involvierten Verwaltungen/Dienststellen keineswegs kritisieren zu wollen. Sie alle agierten schließlich lediglich im Rahmen der ihnen gesteckten Möglichkeiten.

Von einer Bescheinigung zur anderen, auch wenn es wegen Fristen pressiert

Aushändigen dürfen die Behörden solche Briefe normal nicht. Aber hier pressiert es, das Schreiben aus dem Ausländeramt soll schließlich so schnell wie möglich ins Wohnungsamt gelangen. Wenn man das Wort Bürokratie irgendwie an einem Beispiel beschreiben sollte – die hier erzählte, keineswegs erfundene Story aus Anzing wäre bestens geeignet.

„Wenn das Ausländeramt etwas weiß und das Jobcenter etwas braucht, bekommt es das nicht automatisch“, erklärt Oellerer, Exlehrer am Franz-Marc-Gymnasium in Markt Schwaben, das, was lange schon bei uns Realität ist. Auch die Kommunikation von Landratsamt zu Landratsamt funktioniere so gut wie nicht. Nicht mal unter Behörden, die unter einem Dach residierten. Oellerer, sein ehemaliger Lehrerkollege Rudolf Seeberger und dessen Sohn Christian sowie nur noch ganz wenige Ehrenamtliche kümmern sich als sogenannter Helferkreis Anzing nach wie vor darum, dass sich die im Ort befindlichen Asylsuchenden halbwegs zurechtfinden im bundesdeutschen Bürokratendschungel.

Auch die Helfer geraten an ihre persönlichen Grenzen

Beispiele ähnlicher Art könnten sie genügend aufzählen. Etwa, wenn es um Unterkunftskosten geht. Irgendwann gab es da schon mal kiloweise Behörden-Post für jeden der Bewohner hiesiger Einrichtungen; auch für die in der Wendelsteinstraße. Es ging um Nachzahlungen von Mietforderungen des Freistaats. 79 Euro pro Monat, rückwirkend. Da kamen Rechnungen von bis zu 8000 Euro zusammen, so die beiden ehemaligen Lehrer in einem Gespräch mit der EZ. Immerhin wurde auch Ratenzahlung angeboten. Auf Antrag und unter Erfüllung gewisser Voraussetzungen sei sogar eine Reduzierung des Rechnungsbetrags möglich, erzählen sie. Man kann sich vorstellen: Auch hier geht es nicht ohne Bürokratie. Eine Bürokratie, die die beiden Akademiker schon verzweifeln ließ. Erst recht natürlich die Klienten im Wohnheim, die so gut gar nicht Deutsch lernen können, wie es hier erforderlich wäre, um keine Fehler zu machen.

Was aber macht man, wenn in einem amtlichen Schreiben etwa des Jobcenters Ebersberg der vollständig ausgefüllte und unterschriebene Antrag HA vorgelegt werden soll? Was ist die Anlage VM? Was versteht man unter Anlage KDU oder EK? Oellerer und Seeberger wissen inzwischen, worum es da geht. Kurz beschrieben: Das Jobcenter will wissen, was an Vermögen und Gehaltseinkünften vorliegt und wie hoch die Mietkosten sind.

Mietkosten müssen rückwirkend nachgezahlt werden

Diese Form von Bürokratismus bringe, sagen beide, zusätzlich zur oft schon belastenden Gesamtsituation der Geflüchteten weiteren Stress mit sich. Auch als Helfer gerate man da an seine Grenzen, erzählen sie offen. Persönliche Anfeindungen inbegriffen.

Seit neun Jahren engagieren sich die beiden inzwischen. Nie entstand in dieser Zeit einmal das Gefühl, dass etwas wirklich erledigt wurde, sagen beide.

2014 war es, als die ersten 25 in das ehemalige Forsthaus zogen. Nur noch wenige sind die kompletten Jahre dort verblieben. Zurzeit gibt es zwölf Bewohner: neun aus Eritrea, zwei aus dem Gazastreifen, einer aus Guinea. Das Haus sei inzwischen, berichten die beiden, verwohnt und gehöre wenigstens ein wenig aufgepeppt.

Anzinger Wohnheim zurzeit zur Hälfte belegt

Immerhin bietet sich den Bewohnern bei der aktuellen Teilbelegung ein wenig Privatsphäre. Daher ist gerade die Furcht besonders groß, dass demnächst schon Neuankömmlinge einziehen könnten. Eine Sorge, die nicht unberechtigt scheint: 1408 Flüchtlinge halten sich dem Vernehmen nach zurzeit im Landkreis auf, allein in der alten Ebersberger Sparkasse sind es 297, so das Landratsamt (Stand gestern). 81 Unterkünfte gibt es im Landkreis insgesamt. Stark involviert bei der Betreuung ist derzeit übrigens die Caritas. 244 Heimbewohner stammen aus der Ukraine. Insgesamt, so Pressesprecherin Laura Tendel, gibt es gegenwärtig 1617 Ukrainer; viele sind privat untergekommen.

Allen, die irgendwie eine Form von Unterstützung bräuchten, könne man gar nicht helfen, sagt Rudi Seeberger. Es gebe einfach zu wenig ehrenamtliche Helfer. Die Euphorie von 2014/15 ist verflogen. Kontakte, nicht einmal zarte, existierten zwischen Heimbewohnern und etwa der direkten Nachbarschaft so gut wie nicht.

Knapp über 1400 Asylsuchende leben zurzeit im Landkreis

Anders ist das in der Parkstraße, wo die Regierung von Oberbayern Wohnraum geschaffen hat, der gegenwärtig von vier Familien mit sogenanntem Migrationshintergrund bewohnt wird. Und wo es auch schon Nachwuchs gibt. „Eigene Kinder haben einen integrationsfördernden Effekt“, sagt Oellerer. Auch feste Jobs: Kugler in Parsdorf nennen die Anzinger Helfer beispielhaft, ebenso Lidl in Anzing und Gienger in Markt Schwaben.

Man profitiere ohne Frage vom akuten Arbeitskräftemangel hierzulande. Einen Job zu finden sei nicht das Problem. Umso mehr aber die Suche nach bezahlbarem Wohnraum.

Längst scheint es ebenso problematisch zu sein, wieder neue Freiwillige zu gewinnen, die sich ein wenig um die Sorgen und Belange der Geflüchteten kümmern. Es würde, so Seeberger und Oellerer, schon reichen, wenn sich Leute engagierten, die etwas dazu beitragen wollen, dass es zu mehr sozialen Kontakten zwischen Heimischen und Geflüchteten kommt. Wobei die Bewältigung deutscher Bürokratie eine Herausforderung wohl auf ewig bleiben wird.

Besonders hoch scheinen hier die Hürden zu sein, wenn es um Familienzusammenführung geht. Seeberger gesteht: „Ich persönlich wäre überfordert“.

Eigener Nachwuchs hat eine integrierende Wirkung

Ein anderes Beispiel: die Anerkennung standesamtlicher Zeugnisse. Von Eritreern würden, heißt es, Ehestandsdokumente verlangt, die es in dem Land gar nicht gebe. Oder erwartet, dass sie persönlich Bescheinigungen erholen in der Botschaft ihres Heimatlandes in Berlin. Und damit also in direkten Kontakt treten sollen zu einer Repräsentanz eines Staates, er mitunter ihre Angehörigen hat umbringen lassen.

+ Zwei die helfen wo es geht: Reinhard Oellerer und Rudi Seeberger © jödo

Eine eher groteske Lösung der geschilderten Probleme um Ehestandsnachweise hat offenbar Schule gemacht. Die Anzinger erzählen von Asylsuchenden, die in Dänemark empathischer behandelt worden seien. Dort sei man weniger bürokratisch und führe auch Eheschließungen durch, wenn Dokumente bereits vollzogener Trauungen nicht vorgelegt werden können.

Kontakt

Wer Interesse hat, im Helferkreis mitzuwirken: Reinhard.oellerer@t-online.de

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter