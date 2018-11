Weniger Freilaufflächen für Hunde

Die neue Hundeverordnung ist zwar erst seit einem Monat in Kraft, aber nun muss der Anzinger Gemeinderat noch einmal entscheiden. Es geht um die Freilaufflächen.

Anzing – Erst in der Oktobersitzung hatte der Anzinger Gemeinderat eine aktualisierte und überarbeitete „Verordnung über das Halten von Hunden“ beschlossen. Notwendig wurde das alles, weil die Vorgängersatzung im kommenden Frühjahr ohnehin nach zwei Jahrzehnten Gültigkeit ausgelaufen wäre. Doch trotz des eindeutigen Votums vor ein paar Wochen wird sich das Plenum in der kommenden Sitzung am Dienstag abermals mit der Verordnung beschäftigen. Auf eigenen Wunsch sozusagen, denn es waren Impulse aus den Fraktionen, die die Verwaltung nun dazu veranlasste, das Thema nochmals öffentlich auf die Tagesordnung zu setzen. Dabei geht es ganz formell bereits um die erste Änderung.

Inhaltlich ändern soll sich in erster Linie die Definition der Bereiche, in denen mit Inkrafttreten der Verordnung Leinenzwänge ausgesprochen werden. Sachbearbeiter Daniel Zygalakis sagte auf Anfrage der EZ, dass in der Neufassung auch die Ortsbereiche Garkofen, Heilig Kreuz und Ziegelstadel in den räumlichen Geltungsbereich aufgenommen werden sollen. Hier wird es, sollte der Rat seinen eigenen Wünschen zustimmen, dann auch eine Leinenpflicht geben, die sich auf Hunde mit einem Schultermaß ab 50 Zentimeter bzw. auf Kampfhunde bezieht. Leinenzwang auf das gesamte Gemeindegebiet sei nicht möglich und auch nicht erwünscht, so der Rathaussachbearbeiter. Jede Kommune sei angehalten, entsprechende Freilaufbereiche offenzuhalten. Und die werde es in Anzing auch nach der angestrebten räumlichen Ausweitung geben. „Wir wissen, wo die Leute mit ihren Hunden Gassi gehen“, sagt er. Solche Freiräume sind beispielsweise der Bereich zwischen dem Neubaugebiet Sunderndorfer Straße Richtung Frotzhofen oder die Parkstraße in Richtung Ober-asbach.

Kritisiert worden war zuletzt von vereinzelten örtlichen Kampfhundehaltern, die mit der neuen Verordnung verbundene Gebührenerhöhung speziell für sie. Diese soll aber, so heißt es, im Zuge der kommenden Sitzung nicht zur Disposition stehen. Die nächste Sitzung des Anzinger Rats findet am Dienstag, 4. Dezember, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Im nebenstehenden Kasten ist die Tagesordnung nachzulesen.