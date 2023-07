In Anzing haben schon über 20 Bürger Förderung für Mini-PV-Anlagen beantragt

Gute Resonanz

Die am 15. Mai in Anzing gestartete kommunale Förderung von Mini-Photovoltaikanlagen wird gut angenommen. Über 20 Anträge sind schon im Rathaus eingegangen. Weitere sind noch möglich.

Anzing – Wie in der Nachbargemeinde Poing, läuft auch in Anzing das kommunale Förderprogramm für Mini-Photovoltaikanlagen (auch „Balkonkraftwerke“ oder „Minikraftwerke“ genannt) sehr gut. Bürgermeisterin Kathrin Alte informierte jetzt in der Sitzung des Sozial- und Umweltausschusses des Gemeinderates, dass bislang 24 Anträge eingegangen sind. Die Förderrichtlinie trat auf Beschluss des Gemeinderates am 15. Mai in Kraft, Alte: „Das Angebot wird sehr gut angenommen.“ Einige der 24 Anträge seien bereits bewilligt, der Rest in Prüfung. Weitere 24 Anträge (und somit insgesamt 48) könnten noch gestellt werden, so die Bürgermeisterin.



Anzing: 10.000 Euro stehen zur Verfügung

Der Gemeinderat hatte am 2. Mai diesen Jahres beschlossen, 10.000 Euro zur Verfügung zu stellen, um Bürgerinnen und Bürgern beim Kauf von privaten Mini-PV-Anlagen, deren Strom für den Eigenverbrauch genutzt wird, zu unterstützen. Gefördert werden gemäß Richtlinie 25 Prozent der Anschaffungskosten, maximal 250 Euro.

Mit dem Förderprogramm wollen Kommunen wie Anzing, Forstinning und Poing private Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien finanziell unterstützen, damit CO2-Emissionen der Haushalte und deren Energiebedarf reduziert wird.



Förderprogramme sind beliebt

In Forstinning stellt die Gemeinde nach Beschluss des Gemeinderates seit 1. Mai jährlich 40.000 Euro zur Verfügung. Gefördert wird damit nicht nur der Kauf von Mini-PV-Anlagen, sondern auch von PV-Anlagen auf Dächern sowie Batterspeichern. In Poing waren die Fördermittel in Höhe von 10.000 Euro für Mini-PV-Anlagen schon nach gut fünf Wochen ausgeschöpft, in Kraft getreten war die Richtlinie am 1. Februar. Aufgrund der großen Nachfrage hat der Gemeinderat im März beschlossen, weitere 35.000 Euro aus Haushaltsresten zur Verfügung zu stellen. Auch in Poing werden maximal 25 Prozent bzw. 250 Euro der Anschaffungskosten gefördert.

In allen drei Kommunen gibt es Informationen zu den Förderrichtlinien sowie zur Antragstellung online (www.anzing.de, www.poing.de, www.forstinning.de) und in den jeweiligen Rathäusern.

Zurück zur Ausschusssitzung dieser Woche in Anzing: Bürgermeisterin Kathrin Alte gab bekannt, dass in den nächsten Wochen geprüft werde, ob und wie viele Photovoltaikanlagen (mit Bürgerbeteiligung) auf Dächern von gemeindlichen Gebäuden möglich sind. Hierzu zählen das Rathaus, das Gemeindehaus und die Schule. Über die Ergebnisse und weitere Vorgehensweise werde in den nächsten Gemeinderatssitzungen beraten. Ihr Ziel sei es, nächstes Jahr gemeindeeigene Dachflächen mit PV-Anlagen zu belegen, so Alte.



Ein weiteres Energiethema im Ausschuss war die kommunale Wärmeversorgung. Bürgermeisterin Alte wies in diesem Zusammenhang auf die derzeit stattfindende Umfrage hin, die online unter www.anzing.de zu finden ist. Die Ergebnisse sollen in die Beratungen im Gemeinderat zur kommunalen Wärmeplanung einfließen. Diese verlangt die Bundesregierung im Rahmen des neuen Gebäudeenergiegesetzes mittelfristig von Kommunen.

