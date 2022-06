Rotkreuzler erinnern an die Gründung ihrer Organisation im Jahr 1859

Von: Jörg Domke

Großer BRK-Auflauf auf dem Anzinger Rathausplatz: Hier geht es aber nicht um einen Noteinsatz, sondern um die Übergabe einer Fackel im Zuge des diesjährigen Solferino-Laufes. © BRK Kreisverband Ebersberg

Mit einem Fackelzug nach Solferino erinnert das BRK an seine Gründung im Jahr 1859. Diesmal war auch Anzing Station.

Anzing – Da hätte man als Passant bei einem nur flüchtigen Blick auf den Anzinger Rathausplatz dieser Tage doch glatt den Eindruck bekommen können, es sei ein größeres Unglück passiert, sodass Rettungskräfte gleich scharenweise ausrücken mussten. Der Grund für eine stattliche Ansammlung von Rot-Kreuz-Kräften im Dorfkern war jedoch relativ unspektakulär. Es ging um einen Fackellauf von Rotkreuzlern nach Solferino.

Hintergrund: Die Idee des Roten Kreuzes als neutrale und unabhängige Hilfsorganisation wurde 1859 vom Schweizer Henry Dunant entwickelt, der die Schlacht von Solferino miterlebte und spontan Hilfe für die Verwundeten organisierte. Zum Gedenken wurde dieses Jahr wieder eine Fackel von einem Rotkreuzverband zum anderen weitergereicht. Das „Licht der Hoffnung und Menschlichkeit“ kam in diesem Zuge am 9. Juni auch in den Landkreis Ebersberg. Ein Umstand, den der BRK-Kreisverband Ebersberg in Anzing gebührend feierte.

Übergabe und Zwischenstation auf dem Rathausplatz

Florian Kugler von der Motorradstreife des BRK Freising übergab die Fackel vor dem Rathaus in Anzing an die hiesige Kreisvorsitzende und gleichzeitige Bürgermeisterin Kathrin Alte sowie Kreisgeschäftsführerin Elisabeth Seibl-Kinzlmaier. Begleitet von ehrenamtlichen Rotkreuzaktiven wurde die Fackel im Blaulichtkonvoi zur Kreisgeschäftsstelle Ebersberg gebracht und dort auch von den Mitarbeitern begrüßt.

Die Statue der Wappensau vor dem Landkreis Ebersberg bot dann Gelegenheit für den stellvertretenden Landrat Walter Brilmayer und Verwaltungsleiterin Brigitte Keller, die Abordnung des Roten Kreuzes zu empfangen.

Mit den Einsatzfahrzeugen wurde die Fackel weiter zum Schloss nach Haag transportiert, wo sie in die Obhut der Kameraden des Kreisverbands Mühldorf übergeben werden konnte. Gestartet am 16. Februar in Berlin soll sie am 24. Juni im italienischen Solferino ankommen.

Hintergrund

