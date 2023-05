Kompostieranlage in Anzing-Boden soll deutlich erweitert werden

Von: Jörg Domke

Kompost, wie er auf Höfen im Landkreis gesammelt und professionell verarbeitet wird. © sro

Nahezu verdoppelt werden soll die Kapazität der privat betriebenen Kompostieranlage im Anzinger Ortsteil Boden.

Anzing – Die Liefermengen an Grüngut durch die Gemeinden Anzing und Markt Schwaben steigen und steigen. Dadurch ist die privat betriebene Kompostieranlage im Anzinger Ortsteil Boden inzwischen an ihre Kapazitätsgrenzen angelangt. Um die Durchsatzmenge erhöhen zu können, wurde nun vom Betreiber Anton Peis ein Antrag auf Erweiterung gestellt. Genau genommen geht es fast um eine Verdoppelung, denn von bislang 1800 Tonnen/Jahr soll die Leistungsfähigkeit auf 3500 Tonnen angehoben werden.

Das alles war Thema in öffentlicher Sitzung des Haupt- und Bauausschusses. Nun müssen Gemeinderat und Landratsamt noch einen Haken unter den Vorgang machen, und dann kann erweitert werden.

Bauausschuss gibt schon mal grünes Licht

Beabsichtigt ist, die bestehende Anlage nach Osten hin durch die Errichtung einer Asphaltfläche zu erweitern. Dort will der Betreiber Lagerplatz für Strauchgut, Reststoffe wie Steine und Wurzelwerk und Hackgut schaffen. Rechtlich, so hieß es im Ausschuss, befindet sich das Gelände im Außenbereich. Das bedeutet, dass Vorhaben dort nur dann zulässig sind, wenn sie öffentlichen Belangen nicht entgegenstehen, die Erschließung ausreichend gesichert ist und wenn die geplante Maßnahme so nur in einem Außenbereich ausgeführt werden sollte. Genau das dürfte aber gegeben sein. Das Vorhaben sei privilegiert, daher könne man das gemeindliche Einvernehmen auch herstellen, lautete der Beschlussvorschlag.

Die beantragte Erweiterung hat dem Vernehmen nach eine Länge von 63 Metern und eine Breite von 40 Metern. Die nicht überdachte Rottefläche beträgt 42 x 42 Meter, also 1722 Quadratmeter. Da die bestehende Strauchgutlagerfläche nach Süden hin entwässert wird, bleibt die Größe der Rotte- bzw. Lagerfläche unverändert. Das bestehende Sickerwasserbehältnis mit 450 Kubikmeter ermöglicht eine Lagerkapazität von bis zu sechs Monaten.

Markt Schwaben sortiert nach wie vor sehr mangelhaft

Peis betonte bei der Gelegenheit gegenüber der EZ, dass der Restmüllanteil in den Biotonnen insbesondere aus Markt Schwaben nach wie vor extrem hoch sei; bis zu fünf Prozent. Damit liege die Marktgemeinde landkreisweit ganz am Ende. Schon vor eineinhalb Jahren habe man, so der Kompostbauer, Kontrollen in der Marktgemeinde vorgenommen und falsch sortierte Tonnen vorübergehend nicht entleert. Mit Beendigung der Kontrollen sei der Anteil an Störstoffen schlagartig wieder angestiegen.

