Kunst und Handarbeit: Zwei Anzinger Buchbinder über die Entwicklung ihres Berufs

Von: Helena Grillenberger

Kathrin Palsherm bereitet Druckseiten vor © J.Dziemballa

Zum Buchbinden ist abseits der Industrie noch immer viel Handarbeit. Hans Gruber und Kathrin Palsherm von der Bookstation in Anzing geben Einblicke, wie sich ihr Handwerk gewandelt hat.

Anzing – Vom Papyrus auf Pergament, von der Rolle auf einzelne Seiten. Die Geschichte der Buchbinderei ist lang. Sie beginnt bereits bei den alten Ägyptern, zieht sich über das Mittelalter, in dem die Mönche ihre Schriften in kunstvoll verzierte Buchform brachten und nahm Fahrt auf, als Johannes Gutenberg im 15. Jahrhundert den Buchdruck erfand.

„Ein Buch war damals immer noch sehr hochwertig und teuer“, weiß Handbuchbindermeisterin Kathrin Palsherm, Mitinhaberin der „Bookstation“ in Anzing. „Es konnte ja auch noch nicht jeder lesen.“

Hans Gruber mit den fertig gebundenen Büchern. © J.Dziemballa

Verschiedene Bindungsarten entstanden, zum Beispiel die Fadenheftung oder auch die erst relativ spät erfundene Klebebindung. Erst mit der Industrialisierung wurden gedruckte Bücher dann für jeden zugänglich: „Vor der Industrialisierung war das Buchbinden ein reines Handwerk“, so die 45-Jährige. „Mit der Industrialisierung kamen die Maschinen und günstigere Preise.“

Handbuchbinderei: Kleine, aber besondere Auflagen

Industrieller Buchdruck und Buchbinderei nahmen rasch überhand. Mittlerweile geht dort quasi alles automatisch, nur einzelne Handgriffe sind noch von Nöten.

Anders in der Handbuchbinderei: Hier gibt es nur kleine, dafür besondere Auflagen. Denn grade die speziellen Einbände erfordern viel Handarbeit, sagt Palsherm. Das sei heute nicht anders als früher. „Wir haben die ein oder andere kleine Maschine oder Werkzeug, das es uns einfacher macht“, führt sie aus. So werde zum Beispiel beim Anfertigen einer Buchkassette „mal unterstützend“ eine Anleimmaschine gebraucht. Die habe es in den Anfängen der Buchbinderei freilich noch nicht gegeben. „Aber es ist nach wie vor eigentlich nur Handwerk.“

Heute wie damals: Die Arbeitsschritte sind im Prinzip gleich

Früher habe man demnach für eine Auflage von zehn Stück im Schnitt zwei Wochen gebraucht – je nach Aufwand. Das sei mit dem Zeitaufwand heute durchaus noch vergleichbar: Für ein Buch mit Ledereinband braucht die Handbuchbindermeisterin etwa einen Tag. Zum Vergleich: In der industriellen Fertigung gehen in acht Stunden etwa Hunderttausend fertige Bücher vom Band.

Bücher, Bücher und nochmal Bücher: In der Anzinger „Bookstation“ werden Bücherserien ebenso gebunden wie wertvolle Einzelstücke. © J.Dziemballa

Für eine Fadenheftung beispielsweise geht Palsherm dabei noch immer die gleichen Schritte durch wie früher. Die Bögen drucken, falzen, die gefalzten Bogen mit Faden heften, ableimen, schneiden, den Buchblock runden, die Buchdecke machen und Buchdecke und Buchblock miteinander verbinden. „Da hat sich nix verändert“, sagt die Buchbindermeisterin.

Vieles mache man im Handwerk aber heute auch nicht mehr: Marmorpapier zum Beispiel, das man mit der Hand einfärben könnte. Da ist der Aufwand zu groß. Auch Gold- oder Farbschnitte seien zwar nach wie vor mit der Hand möglich – mit der Maschine aber schneller, einfacher und günstiger.

Während in anderen Handwerksberufen die Digitalisierung immer weiter Einzug hält, ist das in der Buchbinderei nur bedingt der Fall: „Klar, die Druckvorbereitung läuft immer digital“, sagt Palsherm. Vieles sei aber digital gar nicht möglich.

Maschinen unterstützen das Handwerk heute

Ein paar Änderungen gebe es dennoch zu früher: So musste das Papier früher rein mit der Hand auf ein entsprechendes Format geschnitten und in Buchform gebracht und angepasst werden. Dafür nutzt man heute auch im Handwerk Maschinen. Allerdings kein Fließband – sondern Geräte, die händisch bestückt werden. Auch die Pappschere, die große Ausführung des kleinen Hebelschneiders, den viele selbst zu Hause haben, findet im Buchbinderhandwerk noch Anwendung. Der Maschine gegenüber steht eine Schlagpresse, die ein bisschen an eine übergroße Schraubzwinge aus der Werkstatt erinnert. Damit werden die Bücher gepresst. In der Industrie hat man dafür keine Zeit mehr, „dafür haben die Bücher aber auch eine ganz andere Qualität.“

Kunstvoller Innendeckel. © J.Dziemballa

Auch das Papier spielt eine wichtige Rolle für die Buchbinder. Hans Gruber, Inhaber der „Bookstation“, erklärt: Als das einzelne Blatt erfunden wurde, musste für jedes Format ein Sieb gefertigt werden, damit das sogenannte Büttenpapier direkt in der richtigen Größe geschöpft werden konnte. Der dabei entstandene Büttenrand, ein ungleichmäßiger Rand um das Blatt herum, sei noch heute ein absolutes Qualitätsmerkmal von Luxuspapier. Wovon sonst Tonnen pro Stunde produziert werden, muss beim Büttenpapier jedes einzeln geschöpft werden. Und so entsteht mit jedem Blatt ein Unikat. „Wir verarbeiten so was nur für Kunden, die auf den Charakter und Rand des Papiers sehr großen Wert legen“, sagt der 57-Jährige.

Vieles ist nur in Handarbeit möglich

„Gerade handwerklich hergestellte Bücher bedeuten den Leuten aber auch was“, weiß Palsherm. „Da soll das Buch edel sein.“ Auch ganz besondere Extrawünsche für den Einband seien da keine Seltenheit. Da ist mittlerweile allerdings mehr möglich als früher, als ein Buch allenfalls mit Buchleinen kaschiert wurde: Einen Bucheinband haben sie in der „Bookstation“ bereits mit Tweedstoff gemacht, ein weiteres Buch wartet darauf, in den Stoff alter Uniformen gebunden zu werden. Auch das ist aber eben nur im Handwerk möglich.

