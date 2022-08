Kuriose Historien-Sammlung: Vielsagende Namensschilder aus der Anzinger Pfarrkirche

Von: Friedbert Holz

Teilen

Zwei Kisten voll mit Namensschildern. Jetzt lagern sie im Pfarrheim. © J.Dziemballa

Die Namensschilder in der Anzinger Kirche verraten viel über die Ortsgeschichte. Zwischen 200 und 250 davon hat die Pfarrei gefunden.

Anzing – Wer sich auf eine der Bänke in der Pfarrkirche Mariä Geburt setzt, entdeckt vor sich, wo heute Halterungen für Gebetbücher angebracht sind, seltsame Löcher und offensichtliche Spuren einstiger kleiner Tafeln im Holz. Tatsächlich waren hier einmal Schilder mit Namen aus Anzings Bürgerschaft angebracht, die bei der Innensanierung der Kirche Ende der 1970er Jahre entfernt wurden und nun in Kartons im Pfarrheim liegen – als kuriose Historien-Sammlung.

Pfarrer Bernhard Waldherr und Kirchenpfleger Franz Hartl können erklären, was es mit diesen Tafeln aus Metall auf sich hatte. „Früher gab es keine Kirchensteuer, und weil sich die Kirche als Institution selbst finanzieren musste, wurde ein so genanntes Kirchgeld von den Gläubigen am Ort erhoben. Auch heute noch sammeln wir, unter gleichem Namen, aber als freiwillige Spende, 1,50 Euro pro Jahr und Person für unsere Kirche ein“, so der Pfarrherr.

Pfarrer Waldherr im Oratorium: Dort sind bis heute die Namenschilder zu sehen. © J.Dziemballa

Dieses Kirchgeld, sinnigerweise mancherorts auch als Stuhlgeld beschrieben, war hierzulande fast überall in Kirchen üblich. Zu verstehen wie eine Art Miete, durften sich die Christen ihren ganz speziellen Platz in den Kirchenbänken aussuchen und mit einem kleinen Schild als „ihren“ auch markieren.

Wie Bürgermeisterin Kathrin Alte in der Anzinger Chronik recherchiert hat, gab es dazu strenge Regeln, ungebührliches Benehmen im Gotteshaus etwa konnte sogar durch Arrest bestraft werden.

Der sonntägliche Kirchgang war sowieso Bürger-Pflicht, anhand „unbesetzter“ Tafeln ließ sich damals auch leicht ausmachen, wer nicht im Gottesdienst war. Immerhin, so wird glaubhaft überliefert, bog so mancher auf dem Weg zur Kirche doch zum gleichnamigen Wirt gegenüber ab.

Man sieht noch, wo die Schilder angebracht waren. © J.Dziemballa

„Rund 200 bis 250 solcher Schilder wurden entfernt“, erinnert sich Kirchenpfleger Franz Hartl, „und zwar streng getrennt nach Männlein und Weiblein – Frauen auf den linken Bänken in der Kirche, Männer auf den rechten.“

Je nach Position der jeweiligen Bankreihe konnten die Preise einst unterschiedlich sein, manchmal waren die hinteren Reihen sogar teurer als weiter vorne. Selbstverständlich erhoben sich alle in einer Bank, wenn ein Sitz-Eigner kam, das Anrecht auf den eigenen Platz wurde hoch geachtet und streng eingehalten, Fremde darauf hingewiesen.

Während im Kirchenschiff keine Namensschilder mehr zu finden sind, sondern lediglich ihre Abdrücke, befinden sich im so genannten Oratorium über der Sakristei noch ein paar wenige.

Die exklusiven Plätze dort oben, wo von einem Balkonfenster auf den darunter liegenden Altarraum geblickt werden konnte, standen nur ganz besonderen Honoratioren am Ort zu. Sie hatten auch einen eigenen Einlass über die Sakristei-Tür, mussten die Kirche nicht wie das „gewöhnliche“ Volk betreten und verlassen.

Sonderplätze für die örtlichen Honoratioren

Ihre Namenstafeln dort verkünden noch heute, dass hier einmal der Neuwirt Gackstatter sitzen durfte, neben Oberförster Neissendorfer, ehemals Wirt der „Sauschütt“ im Forst.

Was einst stolz und sehr persönlich als „Besitz“ durch ein Metall-Schild ausgewiesen wurde, ließe sich heute wohl kaum mehr fortsetzen. Denn eine personifizierte Zuordnung entspricht nicht mehr dem Zeitgeist und schon gar nicht den Regeln des Datenschutzes. Freie Entscheidungen bestimmen heute das Leben, auch in den Kirchen: Mittlerweile zählt nicht mehr, wer wo in einem Gottesdienst sitzt, sondern dass überhaupt noch jemand zur Messe kommt.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.