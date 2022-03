Keine Hamsterkäufe: Bürger im Landkreis Ebersberg bleiben entspannt

Von: Josef Ametsbichler

Ukraine-Krieg: Die Regale im Einzelhandel bleiben voll im Landkreis Ebersberg. Vereinzelt gibt es anderweitige Nachschubprobleme.

Landkreis – Als die Redaktion bei Helmut Furtmair anruft, steht der Anzinger Edeka-Chef gerade vor dem Regal mit dem Speiseöl. „Alles voll, keine Lücken“, meldet er. Auch Reis, Nudeln, Dosenmahlzeiten seien derzeit nicht verstärkt nachgefragt. Sogar Klopapier, einst Hamsterware Nummer eins, gibt es in Massen. Anders als zu Beginn der Corona-Pandemie scheinen die Bürger im Landkreis Ebersberg wegen des Ukraine-Kriegs nicht am Nachschub des Grundbedarfs zu zweifeln. „Die Menschen haben Vertrauen in uns“, sagt Furtmair über seine Branche und ihre Lieferkapazitäten.

Keine Hamsterkäufe - aber Sachspenden für die Ukraine

Martin Gruber, Chef der Rewe-Märkte in Aßling und Grafing, erklärt auf Anfrage, dass es eher Einkäufe für Hilfskonvois in die Ukraine sind, die vorübergehend Lücken bei Hygieneartikeln oder Babynahrung reißen. Das deckt sich mit den Beobachtungen von Andreas Ammer vom Hagebaumarkt in Langwied bei Ebersberg, der beobachte, dass er plötzlich zehnmal so viele Verbandkästen verkaufe wie üblich – hundert Stück allein in der vergangenen Woche.

Ein Thema in Gesprächen mit den Kunden sei das Hamstern manchmal, sagt Helmut Furtmair. Soll ich oder soll ich nicht? „Die Frage stellen sich manche anscheinend schon“, sagt Furtmair. Sollte sich die weltpolitische Lage weiter eintrüben, sei ein entsprechender Trend, ob sinnvoll oder nicht, nicht ganz auszuschließen.

Jodtabletten: Apothekerin klärt auf

Ein ähnliches Vorfühlen bemerkt Bianca Klein, Apothekerin in Anzing. Kunden ließen sich von ihr zum Thema Jodtabletten beraten – eine sogenannte Jodblockade kann die Schilddrüse bei einem atomaren Strahlungsfall vor der Aufnahme von Radioaktivität schützen. Klein sagt ihren Kunden dann das, was auch auf jodblockade.de steht, der offiziellen Info-Seite des Umweltministeriums: Die in der Apotheke erhältlichen Tabletten entsprächen bei weitem nicht der für den Ernstfall nötigen Dosierung. Vielmehr haben die Behörden knapp 190 Millionen hoch dosierte Jodtabletten für einen solchen Notfall bevorratet. Die bei ihr erhältlichen Präparate, merkt die Apothekerin an, seien für Andere wichtig, etwa Schwangere oder Menschen mit speziellen Schilddrüsenerkrankungen. Ganz unabhängig von Strahlung. „Der Endverbraucher muss sich nicht bevorraten“, betont Klein.

Notstromaggregate ausverkauft - aber nicht wegen des Kriegs

Anton Wieser ist Geschäftsführer des gleichnamigen Landtechnik-Handels in Frauenneuharting. Er verkauft auch Notstrom-Aggregate – wenn es welche gibt. Derzeit sei alles, was produziert werde, Monate im Voraus vergriffen. „Alle Hersteller restlos ausverkauft“, sagt er. Das macht Wieser aber nicht am Ukraine-Krieg fest, das sei schon länger so. Seitdem sich der Wechsel zur Ampelregierung abgezeichnet hätte, rüsteten vor allem Landwirte und auch Gewerbetreibende auf – aus Sorge vor Stromausfällen durch den Rückbau von Atom- und Kohlekraftwerken. Um im Notfall beispielsweise den Melkbetrieb aufrecht erhalten zu können. „Mit dem Krieg hat das aber nichts zu tun“, sagt Wieser. Sporadisch gebe es auch eine Nachfrage nach Dieselaggregaten durch Privatleute. Die sei aber nicht gestiegen.

Dinkelmehl und Speiseöl: Lieferprobleme haben andere Gründe

Knapp wird in den Rewe-Märkten von Martin Gruber das Dinkelmehl, beobachtet er – weil es sich vom Nischen- zum Trendprodukt entwickelt habe, so schnell, dass die Landwirtschaft nicht reagieren konnte. „Es wird wohl nicht bis zur nächsten Ernte reichen“, sagt er auch über bestimmte Speiseöle, speziell Sonnenblumenöl. Das seien aber eher Corona-Nachwirkungen. Ein Problem auch bei Artikeln wie bestimmtes Katzenfutter oder Haferflocken seien die horrenden Papierpreise, beobachtet Gruber: „Manchmal fehlt der Artikel, weil die Verpackung knapp ist.“ Doch es gebe immer Ausweichprodukte.

