Missbrauch von Kindern gab es nicht nur innerhalb der Kirchen, sondern auch unter städtischer Aufsicht

Von: Jörg Domke

Arbeiten im Team: Cornelia Abeltshauser (Geschäftsführerin der Kommission), Ignaz Raab (Vorsitzender), Münchens OB Dieter Reiter und Carola Baumgartner. © Stadt München/kn

Auch in Heimen, bei der Pflege oder bei Adoptionen unter der Aufsicht der Stadt München hat es seit 1945 Missbrauchsfälle gegen Schutzbefohlene gegeben. Inzwischen gibt es eine unabhängige Kommission, die die Vorkommnisse aufarbeitet. Sie sucht gerade Betroffene. Eine Mitwirkende in dem Gremium ist Carola Baumgartner aus Anzing.

Anzing/München – Unsägliche körperliche, seelische, ja auch sexualisierte Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen innerhalb der Kirchen, deren Aufarbeitung gerade eben erst so richtig begonnen hat, hat auch die Stadt München auf den Plan gerufen. Im November 2021 gründete sich daher eine unabhängige Kommission zur Aufarbeitung von vergleichbaren Vorfällen in Einrichtungen unter Verantwortlichkeit der Landeshauptstadt, aber auch in der Pflege oder bei Adoptionen im Zeitraum ab 1945.

Eine der Mitwirkenden dort ist, und zwar als stellvertretende Vorsitzende, die Anzingerin Carola Baumgartner.

Seit Einrichtung einer neuen Anlaufstelle zur Aufarbeitung derartiger Geschehnisse in Münchner Heimen sowie in Pflege- und Adoptivfamilien haben sich nach einer in diesen Tagen veröffentlichten Pressemitteilung in den ersten sechs Wochen 25 Betroffene gemeldet und Anträge gestellt, die aktuell in Bearbeitung sind. Die ersten Soforthilfen werden, so heißt es, im Laufe des Monats September ausbezahlt.

Anzingerin macht mit als Vertreterin der Opferverbände

Carola Baumgartner hatte sich Ende 2021 zu einer Mitarbeit bereit erklärt, weil man in dem Expertenteam unbedingt auch Opferverbände vertreten haben wollte. Damals stand sie noch in federführender Funktion an der Ebersberger Kreisspitze des Weißen Rings; inzwischen hat die 63-Jährige dieses Ehrenamt drangegeben. „Als gebürtige Münchnerin ist es mir ein besonderes Anliegen und Ehre, hier mitwirken zu können“, sagt sie.

Zurzeit sind sie und ihr Team damit befasst, an mit möglichst vielen weiteren Geschädigte in Kontakt zu treten. Die Zahl derer, die in Münchner Einrichtungen Gewalt erfahren haben, so wird vermutet, sei mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich höher als die bislang protokollierten Fälle.

Ihnen will man nun helfen: Über eine Anlaufstelle können ab sofort Anträge auf Soforthilfen und auch auf Anerkennungsleistungen gestellt werden. Außerdem will die Kommission einen Betroffenenbeirat einrichten und ruft daher Betroffene auf, sich zu melden und bei der Aufarbeitung mitzuwirken. Dieser Betroffenenbeirat soll als zweites, unabhängiges Gremium den Aufarbeitungsprozess begleiten und befindet sich als gleichwertiges Gremium auf Augenhöhe mit der Expertenkommission. Der Betroffenenbeirat entsendet zudem zwei Mitglieder in die Kommission, so dass auch in diesem Gremium aktiv die Perspektive der Betroffenen eingebracht wird.

München ist die erste große Kommune, die sich dieser Verantwortung stellt

Der Münchner Stadtrat hatte bereits im Mai erste finanzielle Mittel für den Aufarbeitungsprozess genehmigt. Im ersten Schritt wurden 800 000 Euro zur Verfügung gestellt. München hat sich – übrigens als erste große Kommune in Deutschland überhaupt – entschieden, Missstände und Gewalterfahrungen ehemaliger Heim-, Pflege- und Adoptivkinder auf kommunaler Ebene umfassend aufzuarbeiten.

Die Kommission hat inzwischen in Zusammenarbeit mit dem „Kinderschutz München“ ein Konzept für die Anlaufstelle erarbeitet, die die Betroffenen bestmöglich unterstützen und begleiten soll. Also mit einem Träger, der über langjährige Erfahrung auf dem Gebiet der Beratung von Betroffenen von sexualisierter Gewalt verfügt. In der Regel findet zunächst ein erstes Gespräch statt, in dem die Betroffenen ihre Geschichte erzählen und gemeinsam mit den Fachkräften und deren Unterstützung den Antrag auf Soforthilfen ausfüllen können. Alternativ kann der Antrag auch selbst ausgefüllt und eingereicht werden. Die Anlaufstelle gibt ihn dann an die Kommission weiter, die dann zügig entscheidet. Sie ist erreichbar unter anlaufstelle@kinderschutz.de, telefonisch unter (089) 23 17 16-91 70 oder online unter www.kinderschutz.de/anlaufstelle. Carola Baumgartner: „Ich bitte alle Betroffenen zu prüfen, ob für sie eine Mitwirkung am Aufarbeitungsprozess in Form einer Mitgliedschaft im Betroffenenbeirat möglich ist. Bitte helfen Sie uns, indem Sie uns ihre Perspektive aufzeigen und ihre Belange vermitteln.“ Betroffene, die Interesse an einer Mitgliedschaft im Beirat haben, können sich an die Geschäftsführung wenden: Cornelia Abeltshauser, (089) 233 47 181, oder per Mail unter kommission@muenchen.de.

