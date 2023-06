Er singt genauso schön wie Roy Black: Schlagersänger Udo Alexander fährt zum „Schloss am Wörthersee“

Von: Sabine Heine

Udo Alexander am Miniatur-Fischerhäusl bei Heldenstein, das an Roy Blacks regelmäßige Ausflüge dorthin erinnert – und wo er auch gestorben ist. © Privat

Schlagersänger Udo Alexander trifft jeden Ton genau so wie sein großes Vorbild Roy Black - damit gewinnt er einen Wettbewerb und singt nächste beim Jubiläumsfest für „Ein Schloss am Wörthersee“

Anzing – Schlagerfans kennen Udo Alexander schon seit langem. Immer wieder kommt der Starnberger für Auftritte oder ganze Allein-Unterhalter-Abende in den Landkreis. In jedem Monat füllt er den Saal des Anzinger Forsthofs in seiner Schlagernacht, wo er eigene Lieder und unzählige beliebte alte und neue Schlager singt und für beste Stimmung sorgt. Besonders viel Applaus bekommt Udo Alexander, wenn er ein Lied von Roy Black singt. Dieser ganz spezielle Schmelz in seiner Stimme lässt die älteren unter den Gästen immer wieder erschrecken: Augen zu, und es scheint, als singe der 1991 verstorbene Schlagerstar und Schauspieler selbst und höchstpersönlich!

Als gewinn eine Einladung zum Jubiläumsfest

Die außergewöhnliche Stimme Udo Alexanders ist nicht nur dem Anzinger Schlagernacht-Publikum aufgefallen. Dieser Tage hat der 46-Jährige Post von Lisa-Film bekommen. Die Filmproduktionsfirma feiert nächste Woche ein großes Jubiläumsfest „Ein Schloss am Wörthersee“, das ist die Fernsehserie, bei der Roy Black in seiner Paraderolle zu sehen war. Lisa-Film hat Udo Alexander eingeladen, am kommenden Dienstag in den Kulissen am Wörthersee Roy Black-Schlager zu singen. „Ein Lied, vielleicht zwei“, freut sich Alexander. Der Sänger hat den zuvor ausgeschriebenen Doppelgänger-Wettbewerb im Gesang gewonnen – Gewinner in der Sparte äußerliche Erscheinung ist – nahe liegend – ein anderer. Beide werden bei dem Festakt am 6. Juni auftreten.

Schon als Kind war Roy Black sein Vorbild

„Roy Black war immer schon ein Vorbild für mich“, sagt Udo Alexander. Bereits mit zehn Jahren hat der Starnberger Gesangsunterricht bekommen und auch da schon Roy Black gesungen. „In meinem Elternhaus wurde ja immer viel gesungen“, erinnert sich der Schlagersänger. Jedes Jahr, erzählt er weiter, fährt Udo Alexander zur Fischerhütte in der Gegend von Heldenstein. Dorthin hatte sich Roy Black immer gerne verzogen, wenn er Ruhe brauchte, dort ist Roy Black 1991 gestorben. Die Hütte steht heute nicht mehr, jedenfalls nicht im Original. Stattdessen hat man dort ein Miniaturhäuschen aufgestellt, an das die Fans bis heute ihre Briefe und Fotos anbringen.

„Schlager ist mein Leben“, sagt Udo Alexander. Und so hat er erst kürzlich sein erstes Album mit zwölf Titeln herausgebracht, romantisch überschrieben mit „Eingebrannt im Herzen“. In Neupullach bei Hohenlinden hat er mit seinem Team um Managerin Johanna Seitz aus Hohenlinden ein erstes Musikvideo abgedreht. Viel zu tun also, und nach dem Wörthersee geht es gleich weiter, auch in den Landkreis Ebersberg: Udo Alexander wird wieder am Schlagertag rund um die Volksfesthalle zugunsten der Kinderkrebshilfe teilnehmen. Das wird am 17. Juni sein.

