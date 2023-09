Nachbarschaftshilfe Anzing wird ein Verein

Von: Jörg Domke

Dieses Archivfoto stammt aus dem Jahr 2014: 75 Lebensmittelpakete werden von Anzinger Firmlingen an die örtliche Nachbarschaftshilfe (NBH) übergeben. Neben Diakon Hans Dimke (r.) sind der damalige Vorsitzende Otto Belmer der Nachbarschaftshilfe (l.) und die Betreuerinnen der Firmlinge, Johanna Nitschke und Sabine Oberpeul, zu sehen. Nun stellt sich die NBH neu auf. Aus dem lockeren Verbund wird ein Verein. © Johannes Dziemballa

Über 40 Jahre eine lockere Vereinigung, doch damit ist bald Schluss. Die Nachbarschaftshilfe Anzing will ein Verein werden.

Anzing – Wenn es darum geht, Hürden bundesdeutscher Bürokratie zu überspringen, ist Richard Hollerith fit wie kaum ein Anderer. Schließlich war der Mann jahrzehntelang Erster Bürgermeister in seinem Heimatort Anzing. Sein in dieser langen Zeit erlangtes Fachwissen stellt der einstige Kommunalpolitiker längst auch anderen, zumeist älteren Bürgern bereitwillig und natürlich kostenlos zur Verfügung.

Etwa, wenn es um Anträge in Sachen Pflege oder Sozialleistungen geht.

Neuerdings häufiger kommt es vor, behilflich zu sein, um Fördermittel zu beantragen, die vereinfacht gerne schon mal „Heizöl-Anträge“ genannt werden. Formell korrekt heißt das Ganze „Härtefallhilfen für nicht leitungsgebundene Energieträger“. Und sie beziehen sich auf die Energieträger Heizöl, Pellets und Flüssiggas.

Hört sich alles recht kompliziert an. Und das ist es dann leider auch. Schon ein flüchtiger Blick auf eine entsprechende Internetseite des bayerischen Sozialministeriums lässt erahnen, dass ältere Bürger hier ins Schwitzen geraten (können). Benötigt man schließlich, um ans Förderziel zu kommen, zum Beispiel ein Elster-Zertifikat. Um, Zitat, sich „einfach, unkompliziert und sicher im Online-Antragsportal anmelden“ zu können. Weitere Infos, heißt es ferner, in den FAQ unter Ziffer 4.1. In diesem Duktus geht’s dann auch munter weit.

Bedarf nach Hilfe ist stetig gestiegen

Was steckt dahinter? 2022 hatte es zeitweise eine starke Erhöhung der Verbraucherpreise bei besagten „nicht leitungsgebundenen Energieträgern“ gegeben. Der Bund hatte daraufhin im Dezember 2022 einen Härtefallfonds für Privathaushalte angekündigt und umgesetzt, die mit eben diesen Energieträgern heizen. Ziel: Denen, die 2022 noch ziemlich viel Geld bezahlten für Öl, Pellets oder Flüssiggas, eine gewisse Rückerstattung zu gewähren auf der Basis eines aktuellen, deutlich niedrigeren Referenzpreises. Für Hollerith ist das alles inzwischen Routine, für viele andere im Alter so um die 80 aber ohne ihn kaum bis gar nicht zu bewältigen.

Anzings Altbürgermeister bietet diese Hilfe an als aktives Mitglied der Nachbarschaftshilfe (NBH). Den lockeren Verbund gibt es seit 43 Jahren. In Anzing formierte sich eine NBH 1980, erste Vorsitzende (und das später über drei Jahrzehnte lang) wurde Elfriede Schramm, ihr folgten Hildegard Unger, Otto Belmer und Ullrich Koch.

Bislang dem Pfarrverband angeschlossen

Angeschlossen war und ist die NBH seit jeher an den Pfarrverband, wenngleich man sich stets eine gewisse Eigenständigkeit bewahrte. Die Pfarrei nahm zum Beispiel Spenden an und gab sie auch vollständig an die helfenden Nachbarn weiter. „Wo wir Geld gebraucht haben, haben wir es auch bekommen“, sagt Hollerith. Probleme habe es mit der Kirche nie gegeben; im Gegenteil.

Dennoch steht in den nächsten Tagen ein Termin an, der eine Abnabelung mit der Pfarrei mit sich bringen wird. Bereits im Dezember 2022 hatte man auf Vorstandsebene beschlossen, die NBH offiziell zu einem Verein zu machen. Das Ganze passiert nun konkret am Donnerstag, 14. September, ab 18.30 Uhr, beim Kirchenwirt.

Die Gründe für diesen Schritt sind vielfältig. Mit einem gegründeten Verein erhofft man sich neben noch mehr Unabhängigkeit u.a. eine bessere Vernetzung mit schon bestehenden Hilfsstrukturen im Dorf. Und auch eine bessere Mitglieder-Akquise. Der derzeit bestehende Stamm von zehn bis 15 Leuten ist in die Jahre gekommen. „Die NBH benötigt dringend junge Leute“, sagt die amtierende Vizevorsitzende Tanja Döhler, die auch im künftigen Verein leitende Funktionen übernehmen würde.

Fachleute wollen sich neu einbringen

Eine Vereinsgründung brächte auch ein eigenes Konto mit sich. Verbunden wäre das alles mit deutlich mehr bürokratischem Aufwand als zuletzt. Inzwischen aber gibt es, so Döhler und Hollerith, genügend Anzinger mit teils sogar umfassendem beruflichen Hintergrundwissen, die bereits verbindlich signalisierten, in einem Verein aktiv mitzuwirken. Last but not least hatte im Vorfeld auch die politische Gemeinde angekündigt, eine NBH-Vereinsgründung großzügig zu unterstützen.

2009, als man schon einmal laut über eine Vereinsgründung nachdachte, war das noch anders. Damals wurde den Nachbarschaftshelfern angeraten, mangels Manpower keinen eigenen e.V. zu gründen. Wichtig wäre nun, so Döhler und Hollerith übereinstimmend, dass ab Donnerstag möglichst viele mitmachten. Am besten als aktive Gründungsmitglieder.

