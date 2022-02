Wo das Nasebohren ausdrücklich erlaubt ist

Von: Jörg Domke

Anzinger Testfachfrauen: Katharina Niederreiter (li.) und Bettina Riedl. © Dziemballa

Anzing – Wie umgehen mit ganz kleinen Kindern in einer Corona-Teststation? Und wie mit älteren Semestern? In Anzing sind junge Damen ausdrücklich bemüht, stets für eine freundliche Atmosphäre zu sorgen. Bislang mit großem Erfolg.

„Emma Mund zu.“ Mit diesen drei Worten, berichtet das noch nicht mal dreijährige Madl dieser Tage ihrem Opa vom ersten Besuch ihres Lebens in einer Corona-Teststation. In ihrem Fall war das in Haar. Auch in Anzing kennt man Begegnungen mit kleinen Kindern zu Genüge. Dort, im Erdgeschoss des Gemeindehauses in der Högerstraße, wo sich die offizielle Corona-Teststation der Gemeinde Anzing befindet, hat man auch schon Einjährige als „Kunden“ betreut. „Kinder sind stets eine Herausforderung“, sagt etwa Bettina Riedl, eine von vier Frauen, die das örtliche Testangebot sozusagen am Leben halten. Ja, die Anzinger Testmöglichkeiten seien sogar so etwas wie das eigene Baby, ergänzt Katharina Niederreiter, wie Bettina Riedl eine Anzingerin.

Betrieben wird das Ganze offiziell von der Ebersberger Marien-Apotheke in Kooperation mit der politischen Gemeinde. Dass zwei der vier Mitarbeiterinnen Ortsansässige sind, ist in diesem Fall so etwas wie eine glückliche Fügung. In gewisser Weise auch eine Art „Heimspiel“ zu haben, sei jedenfalls bisher noch kein Nachteil gewesen, so die beiden jungen, engagierten Anzinger Frauen bei einem Besuch der Heimatzeitung.

Süße Belohnungen funktionieren immer

Katharina Niederreiter und Bettina Riedl kennen sich aus in Sachen Pandemie. Erstere ist Fachkraftschwester für Intensiv- und Anästhesiepflege, die Kollegin Kinderpflegerin. Als solche kennt Bettina Riedl natürlich ein paar Tricks, um den ganz Kleinen wie Emma die Antigentests ein wenig schmackhafter zu machen. Und wie? Die 25-Jährige erzählt den Kleinkindern davon, dass sie hier ausnahmsweise einmal ganz tief in der Nase bohren dürfen. Oder dass das Stäbchen einfach nur mal Hubschrauber fahren will. Es habe, so berichten die beiden, bisher immer funktioniert.

Für die älteren Kinder liegen im Anzinger Gemeindehaus bei den Testterminen montags von 17 bis 18 Uhr sowie mittwochs, samstags und sonntags jeweils von 16 bis 18 Uhr kleine Süßigkeiten bzw. andere Überraschungen aus. „So etwas“, sagen sie „funktioniert immer.“ So ist man davon überzeugt, für die ganz Jungen auf charmante Weise Lösungen gefunden zu haben. Lösungen, die jedoch ein wenig Zeit kosten. Zeit, die gut organisiert werden will. Daher ist das Anzinger Testteam in der Regel schon meist eine Stunde vor dem offiziellen Beginn im Haus, um alles vorzubereiten: Test herrichten, Computer hochfahren, die Sicherheitsschleuse aufbauen und so weiter.

Ältere haben oft das Problem, sich online anzumelden

Und eine Stunde Nacharbeit ist im Anschluss auch die Regel. Wenn es beispielsweise darum geht, sich als falsch entpuppte E-Mail-Adressen (für die Übersendung der Testergebnisse) zu verifizieren, Passwortprobleme zu lösen sowie Kritik und Anregungen auszuwerten und zu beantworten.

Sechs Probanden will man in 15 Minuten bedienen, heißt es. 48 pro Stunde. Das wäre der Idealfall. Doch leider komme es regelmäßig vor, dass Angemeldete einfach so wegblieben. Aber es gibt auch den umgekehrten Fall: Dass plötzlich Testwillige auftauchen, die sich nicht angemeldet haben. „Wir weisen niemanden ab“, sagen die beiden Testfachfrauen.

Man will niemanden im Regen stehenlassen

Auch nach zwei Jahren Corona ist längst nicht jedem alles klar. Anhand kleiner Plakate macht man in Anzing anschaulich, wie hier getestet wird. Eine ihrer größten Bitten zurzeit: Niemand sollte die Scheu haben zu fragen. Gleichfalls ist ihnen eine Rückmeldung wichtig. Und: Rechtzeitig Termine stornieren.

Katharina Niederreiter, Bettina Riedl und den anderen ist es wichtig, innerhalb der Teststation stets eine Atmosphäre der Freundlichkeit zu schaffen. Und das soll auch so bleiben.







