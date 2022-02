Alter, neuer Treffpunkt für alle Anzinger

Von: Jörg Domke

Heiko Meusel (l.) und Thomas Mayer übernehmen in den nächsten Tagen das Gemeindecafé in der Högerstraße. Seit 20. Januar ruhte dort der gastronomische Betrieb. Sie wollen einen neuen Anzinger Treffpunkt schaffen. © jödo

Das Anzinger Gemeindecafé war lange Zeit ein beliebter Anlaufpunkt örtlicher Vereine. Seit Ende Januar ist es geschlossen. Jetzt gibt es neue Pächter, ein neues Interieur und ein modifiziertes Konzept. Start ist am 4. März.

Anzing - Alte, aber in Anzing unlängst wiederaufgearbeitete Tische und Stühle. Dazu an den Wänden Fotografien von historischen Anzinger Ansichten. Ein neuer Anstrich und – last not least – ein stark verändertes Konzept: Es ist in den letzten Wochen viel passiert in den Räumlichkeiten im Gemeindehaus in der Högerstraße 1, die bislang an einigen Tagen in der Woche als Gemeindecafé dienten. Heuer, am 20. Januar, hatten die bisherigen Betreiber den gastronomischen Laden geschlossen. Mit Heiko Meusel aus Poing und Thomas Mayer aus Parsdorf hat die politische Gemeinde als Vermieterin jedoch inzwischen ein neues Betreiberteam gefunden.

Noch wird gewerkelt. Noch nicht alle in Italien restaurierten Möbel sind schon da. Einen offiziellen Eröffnungstermin aber gibt es schon: es wird der kommende Freitag, 4. März, sein. Um 10 Uhr soll es dann mit einem besonderen Programm losgehen.

Alte, restaurierte Möbel schaffen ein neues Ambiente

Aufmerksam geworden sind die beiden neuen Café-Betreiber auf das Lokal neben der katholischen Pfarrkirche durch Mundpropaganda, berichten sie gegenüber der EZ. Insbesondere Christine Zipfel, die nebenan seit einiger Zeit schon einen Blumenladen betreibt, sei hier behilflich gewesen. Die Markt Schwabenerin hatte bereits berufliche Aufträge für Meusel und Mayer erledigt, die in Neukeferloh im dortigen Edeka-Markt ebenfalls ein Café betreiben; als Pächter und Partner der Firma Ihle.

Das, was sie demnächst in Anzing vorhaben, ist aber deutlich anders konzeptioniert. Die Rede ist davon, einen echten Treffpunkt für möglichst viele Anzinger schaffen zu wollen. An einem Ort, an dem es selbst gemachte Kuchen geben soll, Plunder oder andere süße Teilchen, aber eben auch so viele und so unterschiedliche Veranstaltungstermine wie nur möglich.

Kontakt mit diversen Vereinen habe man schon aufgenommen, heißt es. Weitere Gespräche sollen folgen. Das Interesse, das Gemeindecafé wieder gezielter als Lokal für Vereinsveranstaltungen nutzen zu wollen, sei groß, heißt es; zumal es wegen der noch immer nicht beendeten Pandemie in den letzten zwei Jahren oft gar kein oder nur ein arg eingeschränktes Vereinsleben in Anzing und anderswo gegeben hat.

Öffnungszeiten sollen noch erweitert werden

Gleich zum Start wollen Meusel und Mayer das Gemeindecafé erst einmal freitags, samstags und sonntags jeweils von 10 bis 18 Uhr öffnen. Geplant sind auch Frühstücksbrunch an bestimmten Tagen. Je nach Bedarf und Nachfrage wolle man die Öffnungszeiten allerdings erweitern. Heiko Meusel, 42, sagt das auch im Wissen darum, dass die klassischen Wochentage für Vereinsveranstaltungen hierzulande nun mal der Dienstag, Mittwoch und Donnerstag seien. Meusel, der in Poing daheim ist, ist ausgebildeter Hotel- und Gastgewerbeassistent mit 22-jähriger Berufserfahrung unter anderem im Salzburger Land. Thomas Mayer aus Parsdorf, 44, ist gelernter Konditor und nennt sich zudem Event-Manager.

Grundsätzlich soll das neue Gemeindecafé als Angebot an alle Anzinger verstanden werden. Also ausdrücklich auch an die Bewohner der unmittelbar angrenzenden Senioreneinrichtung des Pflegesterns.

Auch die Außenanlagen will man künftig intensiver nutzen

Geplant ist obendrein, den Außenbereich gezielter zu nutzen als bislang und dort demnächst spezielle Angebote, zum Beispiel auch für Kinder, zu schaffen. Auch über einen Mittagstisch wolle man noch nachdenken.

