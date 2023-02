Trauer um einen mit Ecken und Kanten, aber auch mit einem großen Herz

Von: Jörg Domke

So kannte man ihn in den letzten Jahren in Anzing: Peter Moossmann mit seinem roten Elektro-Drei-Scooter. Am Montag ist er im Alter von 76 Jahren gestorben. © sro

Anzing trauert um einen Mann, der wie kaum ein anderer den Ort in den letzten 50 Jahren geprägt hat: Peter Moossmann starb am Montag nach langer Krankheit.

Anzing – Das war zuletzt und für viele Jahre zu einem vertrauten Bild in Anzing geworden: Mit seinem metallic-roten Elektro-Scooter sauste Peter Moossmann bei Wind und Wetter – aber nur, wenn er sich fit dafür fühlte – im Dorf umeinander. Ein kurzes Gespräch hier. Da mal schnell was erledigt. Mit Spezln zu Mittag essen. Kontakte gepflegt und neue Beziehungen aufgebaut.

Geselligkeit erleben. Schauen, wo man neue Leute kennenlernen kann, die mal irgendwie und irgendwo wichtig werden könnten. Nachfragen, ob man kurzfristig seinem geliebten SV Anzing noch was Gutes zuteilwerden lassen kann. Aber auch, wo es gerade brennt. Wo Menschen aus dem Ort womöglich Hilfe benötigen. Seine oder die von Leuten aus seinem riesigen Bekanntenkreis.

Moossmann, liebvoll oft nur „der Bäda“ genannt, liebte es, auch nach seinem Ausscheiden aus der Kommunalpolitik im Mittelpunkt zu stehen. Von 1996 bis 2014 war er Gemeinderat, davon sechs Jahre als Dritter und von 2008 bis 2014 als Vizebürgermeister. Immer jemand, der alles in die Waagschale warf, wenn es darum ging, seine eigenen, mitunter auch ureigenen Vorstellungen im Plenum durchzusetzen. Manchmal auch mit rhetorischer Schärfe bis an die Grenzen dessen, was man noch einen anständigen Umgang miteinander bezeichnet.

18 Jahre im Gemeinderat. Und nie jemand, der den Konflikt scheute

Diese Art von politischem Engagement kam bei den Mitbewerbern nicht immer gut an, stieß aber an anderer Stelle auf Anerkennung. Das Ehrenzeichen des Ministerpräsidenten gab es 1996, das Bundesverdienstkreuz am Bande 2011 und eine kommunale Dankesurkunde für die Tätigkeit als CSU-Mandatsträger im Rat 2014.

Es gab aber auch den ganz anderen Peter Moossmann. Den mitfühlenden, emphatischen Mann, der Trost spendete, wenn es nötig war. Der Menschen, die ihm etwas bedeuteten, Mut zusprach – etwa nach schweren Erkrankungen. Der schon mal ein paar Scheinchen springen ließ für einen guten Zweck und sodann größten Wert darauf legte, das Alles nicht an die große Glocke zu hängen.

Anzing als Kommune erlebte seit Ende der 70er Jahre den Moossmann Peter, der sich ortspolitisch ins Zeug legte mit allem, was er hatte. Und der SV einen nicht minder engagierten Mitstreiter. Über den VfB Sparta kam der „Moosi“ einst zum Klub. Er war zu seiner aktiven Zeit noch Torwart in der Landesliga. Und danach so ziemlich alles, was man in einem kleinen Dorfverein so werden kann: Abteilungsleiter, Vorsitzender, Ehrenvorsitzender, Trainer, Sponsor. Cheforganisator. Etwa, als es darum ging, seinen ebenfalls abgöttisch geliebten FC Bayern zur Stadioneröffnung nach Anzing zu locken. Die Verbindung zu den Roten war bis zuletzt so stark, dass Moossmann mit einem Teil der Klubprominenz per Du war.

Große Verdienste erworben beim SV Anzing und beim Bayerischen Fußballverband

Sein letztes Großprojekt hatte ebenfalls mit dem FCB zu tun. Von den Allianz-Arena-Verantwortlichen staubte er rund 200 ausrangierte Sitzschalen ab, um sie im heimischen Stadion zu installieren. Mit Erich Wolfram tüftelte Moossmann ein Konzept aus, wie möglichst bezahlbar das Ganze auch überdacht werden konnte. Die inzwischen von allen geschätzte Tribüne im Stadion ist Moossmanns Werk.

Die Liebe vom Fußball machte den gebürtigen Münchner auch auf Verbandsebene zu einer Koryphäe. „Fast 30 Jahre übte er beim BFV sein Ehrenamt aus. Er begann als Gruppenspielleiter von München und übernahm Jahre später das Amt als Münchner Kreisspielleiter. Danach übernahm er zusätzlich noch die Leitung der Frauen- und Mädchenabteilung im Bezirk Oberbayer, und am Ende war er einige Jahre als Bezirks-Ehrenamts-Referent (BEAR) tätig...“, hieß es umgehend auf der Homepage unter bfv.de. Im Laufe des Tages füllten sich schlagartig die sozialen Medien mit der Nachricht seines Todes.

Moossmann starb nach schwerer Krankheit an multiplem Organversagen. Die Gemeinde verliert mit ihm einen Bürger, der sich auf seine ganz besondere Art und Weise um das Allgemeinwohl kümmerte. Ehefrau Traudl hat einen Mann an ihrer Seite verloren, der in guten wie schweren Zeiten bedingungslos zu ihr stand. Und viele Anzinger, ob Fußballfreunde oder nicht, haben einen manchmal streitbaren, aber stets aufrechten, ehrlichen und vor allem gutherzigen Freund verloren.

