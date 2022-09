Als in Anzing Post von der Queen ankam

Von: Jörg Domke

Teilen

Billy Lord bekam 2013 das Bundesverdienstkreuz © J.Dziemballa

Seit dem Brexit, genauer seit 2016, hat Billy Lord aus Anzing die deutsche und die britische Staatsbürgerschaft. Und er besitzt seit 2013 auch ein Gratulationsschreiben der Queen.

Anzing - Freitag am frühen Morgen war William Lord, in Anzing bekannt wie der sprichwörtliche bunte Hund, wieder einmal sozial im Einsatz; für die Kolpingfamilie. Für den gebürtigen Engländer, inzwischen seit dem Brexit mit einem deutschen und einem britischen Pass ausgestattet, war der Tag ein Tag wie jeder andere. Nicht ganz, denn der Tod Ihrer Majestät ist dem Anzinger natürlich so nahe gegangen wie vielen anderen Briten auch.

Lord hatte schließlich zur verstorbenen Queen ein ganz besonderes Verhältnis.

Königliche Erlaubnis, als Brite das Verdienstkreuz zu tragen

Und quasi jeden Tag wird er daran erinnert. In seinem Hausflur hängt nämlich ein Schreiben aus dem Dezember 2013 direkt aus dem Buckingham Palast. Unterzeichnet zwar von einer Sekretärin, verfasst aber im Auftrag eben der britischen Königin; seiner Königin.

Damals, so berichtet Lord, sei er noch ausschließlich britischer Staatsbürger gewesen, obwohl schon lange in Deutschland respektive Anzing lebend. Hier, in Oberbayern, bekam Lord 2013 von Bundespräsident Joachim Gauck das Bundesverdienstkreuz überreicht; für sein soziales Engagement insbesondere für ganz junge und ganz alte Menschen in der bundesdeutschen Gesellschaft.

Das Schreiben der Queen an ihren Untertan in Anzing. © privat

Hintergrund: Das Bundesverdienstkreuz und der Brief von Königin Elizabeth II. stehen in einem direkten Zusammenhang. Die Queen erteilte seinem Untertanen nämlich, ein paar Wochen nach der feierlichen Ehrung Lords in München, die offizielle Erlaubnis, den deutschen Orden auch als Brite tragen zu dürfen. Billy Lord erklärt: „Ich vermute, dass das Auswärtige Amt die Informationen nach England weitergeleitet hatte. Der Brief aus dem Buckingham Palace kam eine ganze Weile später erst bei mir an.“

Der Orden übrigens lagert sicher verwahrt in einer Schublade, erzählt der Anzinger. Der Brief im Auftrag der in diesen Tagen verstorbenen Königin aber hat seit langem schon einen Ehrenplatz – nämlich im Hausflur.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter