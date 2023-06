Wasserstreit zwischen Markt Schwaben und Anzing: Der Rechtsweg ist nicht ausgeschlossen

Von: Jörg Domke

Der Anzinger Gemeinderat mit seiner Petition an den Landtag. © Gemeinde Anzing

Zum Thema Trinkwasserschutzgebiet hat Anzing eine Petition an den Landtag übergeben. Wie sieht Markt Schwaben das Ganze?

Markt Schwaben/Anzing – Die Gemeinde Anzing hat Tatsachen geschaffen und, wie schon ausführlich berichtet, am Mittwoch eine Petition an den Landtag überreicht. Inhalt des Schreibens: Eine Ausweitung des Wasserschutzgebietes für den Brunnen II der Nachbargemeinde Markt Schwaben auf Anzinger Flur möglichst zu unterbinden.

Wirklich überrascht hat dieser Schritt im Rathaus der Marktgemeinde nicht. Zuletzt habe es immer wieder verschiedenste Gespräche zu diesem Thema gegeben, sagt Bürgermeister Michael Stolze der EZ. Er verweist auf Unterredungen mit den Kollegen in Anzing und Forstinning, dem Wasserversorgungsverband Forst Nord, dem Landratsamt und sogar MdB Andreas Lenz. Aber auch darauf, dass danach keine einvernehmliche und tragfähige Lösung eines Wasserstreits erarbeitet werden konnte, der immerhin schon seit drei Jahrzehnten schwelt.

Stolze: Wir verlangen keine Privilegien für unsere Bürger

Stolze betont, es gehe hier nicht darum, exklusive Rechte für Markt Schwaben einzufordern, sondern um nicht mehr und nicht weniger als eine sichere Trinkwasserversorgung für 14000 Markt Schwabener und weitere Verbraucher im Landkreisnorden; unter anderem auch um Anzinger Außengehöfte, die von der Marktgemeinde aus ihr Trinkwasser bezögen.

Der Sachbearbeiter im Rathaus Markt Schwaben, Uwe Müller, ergänzt dazu, dass zuletzt vor zwei Monaten Überprüfungen stattgefunden hätten, wobei es konkret um Mengen zur gegenseitigen Versorgung gegangen sei. Leider habe er, Müller, bis heute dazu keine offiziellen Stellungnahmen erhalten. Sicher sei aber wohl, dass sich Markt Schwaben im Notfall nicht mitversorgen lassen könne von Anzing, so Müller, der damit ein Argument der Anzinger Seite gleich mal widerlegen möchte. Die hatte u.a. ins Spiel gebracht, Markt Schwaben könne sich als zweites von der Politik gefordertes Standbein einer kommunalen Wasserversorgung auch dem Verbund Forst Nord anschließen. „Wie viel Anzing im Zweifelsfall liefern kann, ist völlig unklar. Für die wird es eng“, so Müller.

„Anzing könnte uns im Notfall nicht ausreichend versorgen“

Auch Argumente, Markt Schwaben würde mit seiner Wasserpolitik die Existenz etwa des Komposthofs Peis in Boden torpedieren, weisen Stolze und Müller zurück. Die jüngst in Anzing beschlossene Erweiterung des Kompostbetriebs basiere auf einer Privilegierung, die aus Schwabener Sicht rechtlich nicht gegeben sei.

Die angestrebte Erweiterung des Schutzgebiets für den Brunnen II basiere nach Schwabener Lesart auf eine Schutzgebietsausweisung, die seit 2012 Planreife habe, heißt es weiter. Planreife bedeute in diesem Fall: Recht. Warum damals der Landrat, Gottlieb Fauth, die Schutzgebietsverordnung nicht abschließend unterschrieb, ist in Markt Schwaben bis heute ein Rätsel geblieben. Womöglich, heißt es, habe man schon damals Rücksicht auf Belange des Hofs Peis nehmen wollen.

Stolze warnt gegenüber der Heimatzeitung generell davor, in diesem Fall zu sehr zu dramatisieren. Ein Schutzgebiet bedeute zwar eine durchaus spürbare Einschränkung in puncto Gülleaustrag oder Viehhaltung, aber nicht grundsätzlich eine Absage an Gewerbe und Landwirtschaft. Welche Konsequenzen eine Schutzgebietsausweisung de facto habe, könne man bequem in den einschlägigen Gesetzen nachlesen. Ohnehin seien durch den Gesetzgeber zuletzt mehrfach erhebliche Verschärfungen mit Blick auf Gülleaustrag in Kraft getreten, eine Erweiterung des Schutzgebiets für Brunnen II bedeute aus Sicht des Marktes vielmehr eine sichere Zukunft für viele Menschen im Landkreisnorden.

Es hat zahlreiche Gespräche im Vorfeld gegeben

Zurückweisen wollen die beiden Schwabener Gesprächspartner auch den Hinweis Anzings, man beziehe eh fast das gesamte Trinkwasser aus dem Brunnen III im Forst. Wasser aus dem umstrittenen Brunnen II werde eh nur zu Spülungszwecken eingesetzt. Müller antwortet darauf: Gebe es einen voll einsatzfähigen Brunnen II mit entsprechendem Schutzgebiet, würde Markt Schwaben seine Trinkwasserversorgung gleichmäßig auf beide Brunnen (II und III) verteilen.

Wie geht es nun weiter? Auf der Basis eines nicht öffentlichen Ratsbeschlusses vom 28. April hat die Schwabener Verwaltung den klaren Auftrag, die Erweiterung des Schutzgebietes für Brunnen II voranzutreiben; ggf. auch unter Beschreitung rechtlicher Schritte. Stolzes einstweiliges Fazit: „Es kann gut sein, dass am Ende ein Richter entscheiden muss“.

