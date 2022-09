Wenn Elterntaxis zum Problem werden

Von: Raffael Scherer

Elternbeiräte informieren über die Schulkinder über das Problem Elterntaxis vor der Anzinger Schule © J.Dziemballa

Elterntaxis sind morgens vor der Anzinger Schule zu einem Problem geworden. Elternbeirat, Schulleitung und Gemeinde informierten an Ort und Stelle.

Anzing – „Schade, heute ist wirklich viel zu gutes Wetter“, sind sich die Anzinger Schulweghelfer rund um den Elternbeiratsvorsitzenden Timo Lindemann einig. Da kommt auch schon der nächste Pulk an Schülern: „Hier eine Breze für dich, und die Tüte gibst du deinen Eltern“, erklären Lindemann und Erste Bürgermeisterin Kathrin Alte einem Kind nach dem anderen – und drücken ihnen an der Kreuzung vor dem Haupteingang der Grundschule einen der 200 vorbereiteten Snacks in die Hand.

Auf den Tüten ist ein Witzbild, das die Eltern dazu bringen soll, ihre Kinder lieber selbst zur Schule gehen zu lassen, statt sie mit dem Auto hinzubringen. „Und die Breze als Zuckerl für die Kinder“, sagt Lindemann und übergibt eine weitere Tüte einem lächelnden Bub, der sie dankend annimmt und weiterrennt.

„An diesem Tag war das Wetter viel zu gut“

An diesem sonnigen Freitagmorgen sind die meisten Schüler jedoch zu Fuß oder mit Cityrollern unterwegs: „Räder sind für die meisten noch nicht erlaubt, aber Roller zählen als Spielzeug“, erklärt Mama Alte beim Verteilen über die Schulter. „Bei so richtig schlechtem Wetter sähe das hier aber ganz anders aus“, so ihre traurige Erfahrung. Dann parken die Eltern den Lehrerparkplatz zu, stellen sich auf den Schulhof oder blockieren die Kreuzung, um ihre Schützlinge zur Schule zu bringen.

„Die Kinder heute sind nicht mehr wasserdicht“, bestätigt Timo Lindemann und schmunzelt. Das Klischee, dass Eltern mit dem großen SUV oder VW-Bus auf dem Weg zur Arbeit vorfahren und dann nur ein einziges Kind aussteigt, trifft hier regelmäßig zu, sind sich die beiden Brezenverteiler einig. „Und dem einen Porschefahrer kannst du es so oft erklären, wie du willst, der macht das am nächsten Tag wieder“, sagt Lindemann und blickt den fröhlich mampfenden Kindern hinterher.

Und dann kommt doch noch ein Elterntaxi vorgefahren, aus dem drei Kinder herausspringen. Sofort rennt Lindemann zu dem Vater, drückt ihm einen roten Sticker in die Hand und versucht ihm das Anliegen der Aktion zu erklären. Doch der Vater spricht kein deutsch, nimmt den Sticker, nickt überfordert und fährt wieder.

Brezen an die Kinder, Infos für die Eltern

„Die Erstklässler sind wirklich so klein, das ist gefährlich“, betont Timo Lindemann auf dem Rückweg zur Gruppe, da könne schnell an unübersichtlichen Stellen ein Unglück passieren. Und wenn die Eltern ihre Kinder schon unbedingt wegen schlechten Wetters fahren müssen, dann sollen sie doch zumindest die ausreichenden Gemeindeparkplätze ein paar Meter weiter nutzen, anstatt sich vor der Schule zu stauen, ergänzt Rathauschefin Kathrin Alte.

Papiertüte mit Infos für die Eltern © J.Dziemballa

Die nächste Mutter hinterm Steuer hat wohl via Mundpropaganda schon von der Aktion mitbekommen, sie parkt gleich ein wenig abseits um die Ecke. „Normalerweise lasse ich meine Kinder laufen, aber heute hat meine Tochter Geburtstag, das ist eine Ausnahme“, entschuldigt sie sich und rennt schnell zurück zum Wagen.

Als der Schulgong ertönt, sind noch etwa 20 Brezen übrig, die die Helfer unter sich aufteilen. „Viele Kinder sind gerade auch erkältet“, erklärt Mama Alte. Keine fünf Elterntaxis waren es an diesem Morgen. Doch diese Aktion soll nicht die Letzte gewesen sein, sind sich die Verteiler einig: „Das nächste Mal dann aber bei richtig schlechtem Wetter“, sagt Elternsprecher Lindemann, lächelt dabei und beißt genüsslich in eine Breze.

