„Schön und gar nicht billig“: Anzings Schulhaus wird 60 Jahre alt

Von: Jörg Domke

Keine historische Aufnahme, aber ein Bild aus dem Jahr 2021: Die Grundschule in der Gemeinde Anzing. Lasst euch das neue Schulhaus fein Ansporn zu neuem Fleiße sein Aus dem Richtspruch 1962 von Anton Herrmann © kn

Das Anzinger Schulhaus in der Gartenstraße wird heuer 60 Jahre alt. Am 21. Juli wird der runde Geburtstag groß gefeiert.

Anzing – Was kann man sich heutzutage für 850.000 Mark, also umgerechnet rund 425.000 Euro, auf dem Immobilienmarkt kaufen? Mit einem solchen Budget wird man im Bereich einer Zwei-Zimmer-Eigentumswohnung landen – wenn man Glück hat und auf dem hiesigen Markt auch Entsprechendes findet.

Anfang der 60er Jahre ist das noch ganz anders. Der Krieg ist zwar schon längst vorbei. Doch mit den Folgen haben Kommunen wie Anzing noch immer zu tun. Flüchtlinge kommen bereits im Juni 1946. Die Ortschronik, entstanden im Jahr 2012 anlässlich der 1200-Jahr-Feier der politischen Gemeinde, spricht von 77 Kindern, die 1946 in Anzing eine neue Bleibe gefunden haben. Die Schülerzahlen wachsen Jahr für Jahr an. 1947/48 sind es schon 240, unterrichtet von vier Lehrkräften, später gar fünf.

Planungen starten im Jahr 1961

Es wird eng im alten Schulhaus, das heute das Rathaus beherbergt. Im Juni 1961 entsteht daher der Plan, eine neue Schule zu bauen: das heutige Schulgebäude in der Gartenstraße.

In der Schulchronik heißt es: „Nach jahrelangem Gerede, endlosen Pläneschmieden und ergebnislosen Beratungen wurde der Grund für das neue Schulgebäude erworben. Wie schön, wenn die Schulraumnot und der Schichtunterricht beseitigt wären“, wird Schulleiter Pöller zitiert. Man werde sich, wenn alles fertig sei, vorkommen „wie in einer ganz anderen Welt“.

Richtfest wird am 5. Oktober 1962 gefeiert. „Laßt euch das neue Schulhaus fein Ansporn zu neuem Fleiße sein“, dichtet der Zimmerermeister und damalige Bürgermeister Anton Herrmann.

Festakt auf dem Parkplatz

Einweihung ist am 21. September 1963. Zur Feier des Tages gibt es einen Festakt auf dem Parkplatz. Laut Ortschronik ist folgendes Zitat von Schulleiter Pöller überliefert: „Unser Haus ist schön und gar nicht billig. Es ist kein Pfennighaus. Darum ihr Frauen und Mädchen, tut ihm alle Ehre an, betretet es nicht mit Schuhen mit Pfennigabsätzen“. Anmerkung: Ein Satz, der in ein paar Monaten, wenn im benachbarten Markt Schwaben ein neues Grund- und Mittelschulgebäude feierlich eingeweiht werden wird, so ganz sicher nicht mehr Einzug in eine Festrede finden wird.

Die Einweihung zu Beginn des Schuljahres 1963/64 ist genau der Grund, warum in den nächsten Tagen, exakt am Freitag, 21. Juli, vormittag in einem offiziellen Rahmen und am Nachmittag in Gestalt eines Schulfestes das 60-jährige Bestehen des Schulhauses in der Gartenstraße gefeiert wird.

Bewegte Schulgeschichte

Neben Grußworten der Schulleiterin Katrin Walter und von Bürgermeisterin Kathrin Alte gibt die Ortsheimatpflegerin Ursula Niederreiter in einem Kurzvortrag einen Einblick in die bewegte Schulgeschichte der Gemeinde Anzing, die nach ihren Recherchen im Jahre 1631 beginnt. Kurfürst Maximilian I. befiehlt Pfarrer Bernhard Vogel einen Lehrer einzustellen. „Unterrichtet wurde Lesen, Schreiben, Rechnen und die Lehre vom Christentum. Unterricht erhielten nur die Knaben. Sie sollten im Kirchendienst helfen können. Die Mädchen blieben zu Hause. Sie waren für die Hausarbeit zuständig“, heißt es.

Anzings erstes Schulhaus, so Ursula Niederreiter, das „Schulmaisterhaus“, steht im Garten des Pfarrers; ungefähr dort, wo heute der Marienhof ist. Das nächste bekannte Schulhaus befindet sich auf dem Platz des heutigen Rathauses. Die Schülerzahlen steigen schon damals stetig. So kauft die Gemeinde 1870 den sogenannten Ostermeierhof. Er steht am alten Sportplatz. Das Gebäude wird 1985 abgerissen. Es hatte zwei große Klassenzimmer und zwei Lehrerwohnungen. Da die Schülerzahlen weiter steigen, wird 1886 das sogenannte „Musterschulhaus“, das heutige Rathaus, gebaut. Das alte Schulhaus auf dem heutigen Rathausvorplatz wird abgerissen.

Dieses neue „Muster“-Schulhaus aber ist Anfang der 60er Jahre in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den Anforderungen.

In der Gartenstraße entsteht eine achtklassige Volksschule. Zwei Jahrgänge sind in einem Schulzimmer untergebracht. 1967 wird die Turnhalle fertiggestellt und am 17. Dezember eingeweiht. 1986 kommt noch der Erweiterungsbau mit Aula, Schulleiter- und Lehrerzimmer, drei Klassenzimmer, Mehrzweckraum, Lehrmittelzimmer und Lehrerbücherei dazu. Der Altbau wird zeitgleich renoviert. Die Kostensituation hat sich gegenüber 1963 schon dramatisch verändert. Die Chronisten berichten von rund 1,8 Millionen Mark.

Erst im vergangenen Jahr wird das neue Schulzentrum mit Ganztagsangebot eingeweiht. So erfüllt die Anzinger Grundschule nunmehr in idealer Weise und noch dazu in architektonisch preisverdächtiger Weise die Anforderungen der heutigen Zeit. Man ist im wahrsten Sinne gerüstet für die Zukunft.

Das Festprogramm

ab 9.30 Uhr: Sektempfang

10 Uhr: Begrüßung durch Katrin Walter, Schulleitung und

Kathrin Alte, Erste Bürgermeisterin

„300 Jahre Anzinger Schulgeschichte“: Vortrag von Ortsheimatpflegerin Ursula Niederreiter

Gratulation zum Schuljubiläum durch Gerd Nitschke, 1. Vize-Präsident des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands

11 Uhr: Ende der Veranstaltung. Am Nachmittag gibt es ein Schulfest (vorläufiges Programm)

