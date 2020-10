Schwerer Unfall auf A94: Kleintransporter rast in Sattelzug - Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstagabend auf der A94 kurz vor der Ausfahrt Markt Schwaben ereignet. Ein Fahrer wurde schwer verletzt.

Anzing/A94 - Am Donnerstagabend (22. Oktober) gegen 17:20 Uhr, kam es auf der A94 in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug. Das berichtet die Verkehrspolizei Hohenbrunn aktuell.

Schwerer Unfall auf A94: Baustelle sorgt für stockenden Verkehr - Fahrer übersieht Stauende

Kurz vor der Anschlussstelle Markt Schwaben kam es aufgrund einer Baustelle zu stockendem Verkehr, als ein 45-jähriger ungarischer Berufskraftfahrer mit seinem Kleintransporter frontal einem im Stau stehenden litauischem Sattelzug auffuhr.

Der 45-jährige Kleintransporter-Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden.

Ein an der Unfallstelle landender Hubschrauber verbrachte den schwer verletzten Fahrer in ein umliegendes Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzuges wurde leicht verletzt mittels RTW in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Bergung dauert Stunden - Autobahn-Sperre sorgt für langen Rückstau

An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa drei Stunden zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt, wodurch sich ein längerer Rückstau bildete.

Zur Absicherung und zur Räumung der Unfallstelle waren Einsatzkräfte der Feuerwehren Anzing, Poing, die Autobahnmeisterei Hohenbrunn und das THW München vor Ort.

