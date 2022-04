Anzing: Steuererhöhungen wirken spürbar

Von: Jörg Domke

Die Gemeinde Anzing setzt auf höhere Einnahmen. © Dziemballa

Der Gemeinderat Anzing stimmt dem kommunalen Haushalt für 2022 einstimmig zu. Bei den Steuereinnahmen wird ein deutliches Plus erwartet.

Anzing – Gewöhnlich ist die Gemeinde Anzing bei der Erstellung ihres kommunalen Haushalts für das laufende Jahr im Ranking aller Landkreisgemeinden zeitlich stets ganz vorne dabei. Corona machte diesmal einen Strich durch die Rechnung. Aber mit einem beschlossenen Haushalt Anfang April kann man sich in der Nordgemeinde dennoch gut sehen lassen. Gut eine Viertelstunde nahm man sich im Gemeinderat Zeit, um das Zahlenpaket im Schnelldurchlauf zu präsentieren und danach auch gleich einstimmig zu verabschieden. Wobei natürlich unter anderem im Finanzausschuss erhebliche Vorarbeiten geleistet wurden.

Vorarbeit im Finanzausschuss

Die waren heuer auch besonders nötig. Schließlich gab es, wie schon mehrfach berichtet, Ende Mai 2021 einen „blauen Brief“ aus dem Landratsamt Ebersberg, in dem weitere Einsparungen angemahnt und auch dringend empfohlen wurden, die gesamte Finanzplanung auf noch geordnetere Füße zu stellen als bislang. Insbesondere war die Gemeinde Anzing aufgefordert worden, die Einnahmensituation darzulegen und in den nächsten Jahren zu priorisieren.

Erstmals Priorisierungsliste

Entsprechend ging Kämmerer Daniel Zygalakis bei der Erstellung des Etats diesmal anders vor. Neu zum Beispiel für Anzing ist eine Warte- beziehungsweise Priorisierungsliste, um die im besagten Finanzausschuss offenbar rege gerungen wurde. Ein Vorgehen, das mit der Rechtsaufsicht in Ebersberg abgestimmt sei, so der Gemeindekämmerer.

Freie Finanzspanne

Was besagte Priorisierung angeht, darf man sich nun aber keine Einzelmaßnahmen vorstellen, bei denen es um riesige Summen geht. Im Kern dreht sich alles um die Verwendung einer sogenannten freien Finanzspanne von insgesamt 320 000 Euro. Geld, das man jedoch in vollem Umfang heuer nicht verbrauchen möchte.

Etat von fast 15 Millionen Euro

Herausgekommen ist für das laufende Jahr ein Etat mit einem Volumen von knapp 15 Millionen Euro. Möglich ist das Ganze unter anderem auch dadurch geworden, dass es der Gemeinde heuer zu gelingen scheint, die Einnahmenseite in der Tat wie eingefordert zu stabilisieren. Zygalakis sprach von insgesamt gut 6,93 Millionen Euro, was immerhin 16,5 Prozent mehr sind als im Vorjahr. Ein Faktor dabei: Die zuletzt beschlossene Anhebung der Grund- und Gewerbesteuer, wobei insbesondere bei der Gewerbesteuer ein deutliches Plus zu verzeichnen ist von immerhin rund 200 000 Euro. Manko: Gewerbesteuereinnahmen sind generell schwer einschätzbar und unterliegen teils erheblichen Schwankungen. Auch die anhaltende Pandemie spielt eine Rolle. Das Gleiche gilt sinngemäß auch für die Einnahmen, die eine Kommune über die Einkommensteuer generiert (plus gegenüber 2021 von rund 530 000 Euro).

Im Anzinger Haushalt 2022 sind vorsichtshalber 500 000 Euro neue Kreditaufnahmen berücksichtigt, die wahrscheinlich wegen der laufenden Großmaßnahmen (Kinderhaus, offene Ganztagsschule) unumgänglich sein werden.

Größte Investitionen

Größte Investitionen sind heuer: Ausstattung der Grundschule, Planung weiteres Kinderhaus sowie neuer Grunderwerb.

