Die Angst vor dem Spielverderber namens Corona spielt mit

Von: Jörg Domke

Co-Regisseur Franz Hartl (l.) beobachtet das Geschehen auf der Bühne, wo gerade Karoline Risch und Franz Finauer jun. eine Szene proben. Wenn alles gut geht, wird es im November sieben Aufführungen im katholischen Pfarrheim geben. © jödo

Fleißig geprobt wird nach drei Jahren Pause wieder im Pfarrheim in Anzing. Die Theaterleute bereiten sich vor auf die Aufführungen im November. Ob sie wirklich stattfinden können, kann niemand definitiv sagen.

Anzing - Ein altes Büro im Charme der 60er Jahre hat inzwischen Platz gefunden auf der Bühne im großen Saal des katholischen Pfarrheims in Anzing. „Die Schaltstelle einer Autowerkstatt“, wie Franz Hartl sagt. Hier spielt demnächst das Theaterstück „Grattler und Sohn“ - Mit Vollgas ins Glück von Ulla Kling. Eigentlich sollte es schon 2020 zur Aufführung gekommen sein. Corona aber machte auch den Theaterleuten in Anzing einen Strich durch die Rechnung.

Wie überhaupt die Pandemie nun fast schon drei Jahre lang das Vereinsleben weitgehend lahmgelegt hat, wie es Katharna Hartl sagt. Die 41-Jährige ist seit acht Jahren Vorsitzende des Anzinger Theatervereins. Und heuer mit ihrem Vater Franz für die Regie zuständig, während Franz Hartl auch noch gleich eine kleine Rolle übernehmen wird. Wie übrigens auch Altbürgermeister Franz Finauer.

Pandemie sorgte für drei Jahre Pause

Geprobt wird im Pfarrsaal bereits seit dem 21. September. Immer mittwochs und freitags. Es sei denn, der Saal wird anderweitig gebraucht, wie unlängst bei einem Südtiroler Abend des Frauenbundes. Auch wenn die Premiere bereits in absehbarer Zeit Mitte November anstehen wird, ist hier noch keine Spur von Hektik ausgebrochen. Die, die heuer auf der Bühne stehen werden, sind gewissermaßen ein eingespieltes Team. Zehn Akteure werden diesmal benötigt. Bis auf zwei steht exakt das Ensemble zur Verfügung, das die Grattler-Story schon vor zwei Jahren hätte aufführen wollen.

Hätte. So war es das Stück „Tratzt und verratzt“ in der Saison 2019, das zuletzt von den Laienschauspielern aus dem Verein zur Aufführung kam. Das war damals im Herbst, also vor drei Jahren. Wie immer waren alle Aufführungen im Pfarrheim ausverkauft. „Wie immer in den letzten Jahren“, wie Katharina Hartl nicht ohne Stolz sagt.

Früher hatte man sich auf sechs Spieltermine verständigt, doch weil die Nachfrage in Anzing nach Tickets fürs Heimattheater immer größer wurde, entschloss man sich vor ein paar Jahren zu einem siebten Termin. So wie heuer.

Sieben statt sechs Termine wegen der großen Nachfrage

Doch dann kam 2020 der Lockdown. Man habe, sagt die Vereinschefin, versucht, das Vereinsleben irgendwie aufrecht zu erhalten. Wollte sich zum Beispiel gemeinsam zu Videoabenden treffen, um eigene Aufnahmen anzuschauen von den jeweiligen Generalproben. Die werden in Anzing fast schon traditionell mit der Kamera begleitet. Aber nichts ging. Bis auf ein paar kleine Zusammenkünfte auf privatem Grund und unter freiem Himmel, um überhaupt ein bisschen Gefühl von Geselligkeit zu erleben.

Im vergangenen Jahr war sogar die Idee geboren worden, im Sommer eine Art mobile Freilichtbühne in Betrieb zu nehmen. Doch die Zeit war dann doch zu knapp. Und heuer fehlte es schlichtweg an mithelfenden Kräften. Völlig vom Tisch sei die Idee aber dennoch nicht, heißt es. Gut vorstellbar also, dass da im nächsten Jahr noch was zustande kommen kann.

Doch dafür braucht es dringend neue, frische und jüngere Kräfte. Die, die heuer auf der Bühne stehen werden, rechnet Franz Hartl vor, haben einen Altersschnitt von 53 Jahren. Das zeugt in einer Weise von einer gewissen Vereinstreue, bereitet aber andererseits auch Probleme. Wenn man Rollen altersgerecht besetzen möchte, aber 20- oder 30-Jährige fehlten, könne man längst nicht mehr auf alle theoretisch zur Verfügung stehenden Stücke zurückgreifen, sagt die Klubchefin. Auch für den mittelfristigen Fortbestand des Vereins wäre eine personelle Auffrischung geboten. Wobei gerade nicht nur junge Leute gesucht sind, die sich auf der Bühne ausprobieren wollen, sondern auch Kräfte hinter den Kulissen: für die Technik, die Maske, den Bühnenbau, die Bühnengestaltung aber auch an den Aufführungsabenden in der Küche oder als Bedienungen. Zurzeit sind ein Drittel der 57 eingetragenen Mitglieder über 65 Jahre alt. Viele von ihnen Gründungsmitglieder. Vergangenes Jahr wurde der Verein 45 Jahre alt.

Nachwuchs wird dringend gebraucht, nicht nur auf der Bühne

Während im Saal noch fleißig geprobt wird, bereitet man zugleich alles vor für den Vorverkauf, der am Samstag, 29. Oktober, durchgeführt wird. Und da gibt es Änderungen. Früher, berichtet Katharina Hartl, begann der Verkauf im Pfarrheim um 8 Uhr morgens. Das führte ob der großen Nachfrage dazu, dass bereits in der Nacht ab 3, 4 Uhr die ersten Fans anstanden. Zum Teil in herbstlicher Kälte. Um das künftig zu vermeiden, wird der Kartenverkauf in diesem Jahr um 10 Uhr beginnen. Und zwar ohne Vergabe von Nummern.

Wegen der sich bewährten Bestuhlung samt Tischen stehen pro Abend 150 Tickets zur Verfügung. Sollte es noch Restkarten geben nach dem 29. Oktober, werden die ab Montag, 31. Oktober, in der Filiale der VR Bank Erding in der Högerstraße veräußert.

Derweil hofft man im Vorstand inständig, dass Corona nicht noch einmal zum Spielverderber für sie werden sollte. Katharina Hartl: „Wenn heuer im November, aus welchen Gründen auch immer, ein Spielen nicht möglich sei sollte, dann werden die Aufführungen in jedem Fall im Frühjahr im katholischen Pfarrheim nachgeholt“.

