Wasserstreit zwischen Anzing und Markt Schwaben geht jetzt in den Landtag

Anzing bringt Petition ein, die ein Schwabener Schutzgebiet auf fremder Flur verhindern soll

Seit fast 30 Jahren schwelt ein Trinkwasserstreit zwischen Anzing und Markt Schwaben. Es geht um ein Schutzgebiet auf Anzinger Flur. Jetzt ist der Landtag am Zuge.

Anzing – Eine kleine Anzinger Delegation, angeführt von Bürgermeisterin Kathrin Alte, war am Mittwoch im Bayerischen Landtag. Im Gepäck ein achtseitiges Schreiben, adressiert an den Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz. Die Überschrift dazu lautet: Sicheres Trinkwasser für den Markt Markt Schwaben nicht gegen, sondern mit der Gemeinde Anzing.

Damit greifen die Anzinger mit ihrer Ersten Bürgermeisterin an der Spitze einen Nachbarschaftsstreit auf, den es bereits seit fast 30 Jahren gibt. Anzing, insbesondere die Bewohner der Ortsteile Boden, Auhofen, Staudach und Lindach, fühlen sich ihrer wirtschaftlichen Grundvoraussetzungen beraubt, weil ihnen ein bestehendes Wasserschutzgebiet des Brunnens II der Schwabener Trinkwasserversorgung zu große Einschränkungen auferlege. In dem Schreiben bittet namentlich Kathrin Alte um Vermittlung in diesem Dauerstreit. Es gehe Anzing um die Sicherung von Existenzen in dem Bereich nördlich der Autobahn, um den Erhalt der Möglichkeit, in diesem Teil Anzings Ökostrom produzieren zu können und, last not least, darum, den bestehenden Komposthof der Familie Peis weiter betreiben zu können. Erst am Dienstag hatte der Rat sein Einvernehmen erteilt für Pläne des Betreibers, die bestehende Anlage in ihrer Kapazität nahezu zu verdoppeln. Randbemerkung: Sehr viel Kompostmüll, der bei Peis verarbeitet wird, kommt aus Markt Schwaben.

Petition im Landtag übergeben

Konkret geht es Alte, die aus rechtlichen Gründen alleinige Petentin ist (die formelle Eingeberin der Petition), darum, den Landtag zu einem Beschluss zu bewegen. Anzing fordert mit dem Brief, der noch am Dienstag im Gemeinderat einstimmig gebilligt wurde, die Staatsregierung auf, über die Regierung von Oberbayern den Landrat in Ebersberg anzuweisen, eine Lösung in dem lange schon andauernden Wasserstreit zu finden. Insbesondere soll Markt Schwaben dazu verpflichtet werden, seinen Brunnen II zu schließen. Er bedrohe mit seiner Existenz die Lebensgrundlagen einiger Höfe auf Anzinger Flur. Der Brunnen II dient Markt Schwaben sozusagen als Reserve für den Notfall. Trinkwasser bezieht die Marktgemeinde im Normalfall nämlich aus dem Brunnen III, der sich im Forst befindet. Als Notverbund könnte stattdessen, so der Vorschlag aus Anzing, ein Anschluss Markt Schwabens an den Wasserverband Forst Nord dienen. Das ist die gemeinsame Wasserversorgung der Gemeinden Anzing, Forstinning und Forstern. Zudem wird die Staatsregierung aufgefordert, die Wasserschutzgebietsverordnung für den Brunnen II vom 29. Februar 1988 wegen Ausfertigungsmängeln für nichtig zu erklären.

Gegenwärtig werde die Entwicklung des Anzinger Nordens, so heißt es zusammenfassend, durch einen Brunnen der Nachbargemeinde blockiert, der faktisch nur noch als Leitungsspülung verwendet werde. Aus Anzinger Sicht ist von einem Brunnen die Rede, der nicht wirklich schützenswert sei aufgrund von Altlasten, nämlich leicht flüchtigen haluminierten Kohlenwasserstoffen (LHKW). Deshalb sei auch seit über 25 Jahren kein Erörterungstermin zur Aufstellung eines Schutzgebietes zustandegekommen. Die Unterzeichner wollen nach eigenen Worten, dass ein seit Jahrzehnten schwebendes Verfahren zur Ausweisung eines Schutzgebietes für den Brunnen II beendet wird.

Brunnen II behindere wirtschaftliche Existenzen im Anzinger Norden, heißt es

Hauptwasserlieferant für Markt Schwaben ist seit vielen Jahren schon der Brunnen III im Ebersberger Forst mit einer jährlichen Förderkapazität von 1,35 Mio. Kubikmetern. Eine Menge, die den Bedarf der Marktgemeinde voll abdecke, wie es in dem übergebenen Schreiben an den Ausschuss im Bayerischen Landtag ferner heißt.

