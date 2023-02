Unfall bei Anzing: Autofahrer kracht in Gegenverkehr - Wagen prallt auf weiteres Auto

Eine unbeteiligte Frau musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

An der Auffahrt zur A94

Von Armin Rösl schließen

Eine leicht verletzte Frau und drei nicht mehr fahrbereite Autos: Das ist die Bilanz eines Unfalls am Freitagabend bei Anzing. Der Verursacher wird wegen fahrlässiger Körperverletzung angezeigt.

Anzing - Erst stieß der Unfallverursacher mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, dann krachte dieses aufgrund der Wucht frontal gegen einen dritten, völlig unbeteiligten Wagen – geschehen am Freitagabend bei Anzing. Wie die Polizeiinspektion Poing meldet, wurde die 31-jährige Fahrerin des dritten Autos, eines Kias, leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Anzing: Frontalzusammenstoß mit unbeteiligtem Auto

Gegen 19.30 Uhr war ein 45-Jähriger mit seinem Audi auf der Staatsstraße 2081 aus Markt Schwaben in Richtung Anzing unterwegs und bog an der Autobahnauffahrt nach links zur A94 ab. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Mitsubishi und stieß mit diesem zusammen. Dadurch kam der Mitsubishi-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte frontal in den Kia, der sich gerade auf der Autobahnausfahrt befand.

Laut Polizei waren alle drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Den Unfallverursacher erwartet eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung, heißt es im Pressebericht der PI Poing.

