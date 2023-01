Hier sind die gefährlichen Stellen im Norden und im Westen

Von: Robert Langer

Teilen

Kreuze mahnen an die Toten im Straßenverkehr, wie hier an der B 12. Inzwischen hat sich dort die Situation durch die Eröffnung des Weiterbaus des Autobahn A 94 verbessert. © Stefan Rossmann

Vierter und letzter Teil der EZ-Serie zu Unfallschwerpunkten: diesmal im Norden und Westen des Landkreises Ebersberg: Es gibt auch eine gute Nachricht.

Landkreis – Die gute Nachricht zuerst. Eine der über viele Jahre gefährlichsten Unfallstrecken des Landkreises taucht in der neuen Liste der Unfallhäufungen durch die Unfallkommission für 2018 bis 2020 nicht mehr auf: Die B 12 quer durch das Ebersberger Gebiet im Norden von West nach Ost, von München nach Passau war einst ständig in der Diskussion. Besonders auffällig war über lange Zeit ein Punkt an der Grenze zum Landkreis Mühldorf. Eine Kurve, an einem Waldstück, Tote, Schwerverletzte – wie auch auf der gesamten Strecke.

Alle Teile der Serie finden sie hier: der südliche Landkreis, die B 304, der Norden und der Westen sowie die Entwicklung der Unfallzahlen.

Entlastung durch das neue Teilstück der A 94

Seit der Eröffnung der A 94 im Oktober 2019 im Weiterbau nach Osten hat sich die Situation auf der bisherigen B 12-Trasse entschärft. Nach ersten Zahlen kam es trotz der Verkehrsverlagerung auf die neue Autobahn dort nicht zu erheblich mehr Unfällen. Doch die Entwicklung ist noch zu frisch, um genauere Angaben zu machen, heißt es von den Experten. Auch gab es hier ebenfalls den Corona-Faktor: Grundsätzlich weniger Verkehr auf den Straßen.

Autobahnen in einer anderen Statistik

Die Autobahnen im Landkreis tauchen übrigens auch nicht in der Statistik der Unfallkommission Ebersberg auf. Zuständig ist nämlich die Polizeiinspektion Hohenbrunn. Die hat ihr Dienstgebäude an der A 99, dem so genannten Ostring und ist auch für andere Autobahnteilstücke zuständig, eben für die A 94 von München-Steinhausen bis zur Ausfahrt Dorfen.

Heißt aber nicht, dass nur die Autobahnen im Blick der Verantwortlichen auch auf Landkreisebene sind. Schließlich enden die Überlegungen zur Sicherheit auf den Straßen weder an den Landkreisgrenzen noch an Zuständigkeiten.

Die Ampelkreuzung in Anzing

Im Norden des Landkreises gibt es zudem weitere, sehr gefährliche Stellen mit häufigen Unfällen, wie etwa die Staatsstraße 2081 in Anzing durch den Ort und die dortige Ampelkreuzung: Dabei ereignen sich Abbiegeunfälle vor allem, wenn die Ampel defekt oder ausgeschaltet war. Hier kann schnell reagiert werden. Ziel: Das Schaltprogramm der Lichtsignalanlage anpassen.

Ein aktuelles Problem: die Ampelkreuzung in Anzing. Die Lichtzeichenanlagen wurden angepasst. © Stefan Rossmann

Nächster Punkt: Poing, Kreuzung der beiden Kreisstraßen EBE1/EBE2, mitten im Ort, Höhe Feuerwehr. Verbindung von Nord nach Süd, und von Ost nach West, Grub auf der einen Seite, der Wildpark auf der anderen, hohe Verkehrsdichte.

Kreisel als Vorschlag für die Gruber Kreuzung

An der Gruber Kreuzung werden vor allem Abbiegeunfälle verzeichnet. Laut Polizei wurde das Schaltprogramm der Ampeln verändert. Der Vorschlag der Unfallkommission für eine längerfristige Wirkung an den Landkreis, da es sich um Kreisstraßen handelt: die Örtlichkeit als Kreisverkehrsanlage umzubauen. Was aus diesem Vorschlag wird, bleibt abzuwarten. Es geht auch um die Frage, ob die für den Umbau notwendigen Grundstücke überhaupt verfügbar sind.

Der nächste Unfallschwerpunkt in der Nähe, die EBE 2 nach Norden, im Gemeindebereich Pliening. Ortsgrenze zu Poing, „An der Leitn“. Hier gibt es vor allem Einbiegeunfälle. Getroffene Maßnahmen: Verbesserung der Wegweisung und die Anbringung eines Stoppschilds.

Gemeindegebiet Vaterstetten

Am Ende der Übersicht der Unfallschwerpunkte im Landkreis in dieser Serie noch ein Blick nach Westen in das Gemeindegebiet der größten Kommune Vaterstetten. Hier gibt es weitere drei neuralgische Punkte, neben der bereits veröffentlichten Probleme an der Achse der B 304, zwei eng nebeneinander und einer auch überregional sehr bedeutsam, nämlich die Ausfahrt der Autobahn A 94 bei Parsdorf.

Der Reihe nach: Vaterstetten, EBE4/Parsdorfer Straße, also die Abzweigung von der Kreisstraße von Wolfesing (Gemeinde Zorneding) kommend nach Hergolding. Eigentlich relativ offenes Gelände. Im versetzten Kreuzungsbereich gibt es aber immer wieder Unfälle, wohl aus unterschiedlichen Gründen. Unter anderem Zusammenstöße beim Einbiegen. Die Maßnahmen der Unfallkommission: Verbesserung der Wegweisung und Reduzierung der Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer.

Gleich daneben. Kreuzung zur Purfinger Straße. Die Statistik vermerkt unter anderem ebenso Einbiegeunfälle. Getroffene Maßnahmen: Verbesserung der Wegweisung und Reduzierung der Geschwindigkeit auf 70 Stundenkilometer. Zudem geht es um den Einbau eines Fahrbahnteilers auf beiden Seiten der einmündenden Straßen. Die Umgestaltung ist aber hier wie in vielen andren Fällen auch von der Verfügbarkeit der notwendigen Grundstücke abhängig.

Trotz vieler Ampeln kracht es hier: die Autobahnausfahrt der A 94 bei Parsdorf. © Stefan Rossmann

Und dann noch ein sehr markanter Punkt. Ein bereits veröffentlichtes Foto war schon ein Signal zum Anfang der Serie. Viele Ampeln und doch Probleme: Die Autobahnanschlussstelle Parsdorf, nördlich in der Gemeinde. Überregional bedeutsam und eine wichtige Anbindung sowohl der Gewerbe- als auch der Wohngebiete. Es gab dort Unfälle. Laut Unfallkommission vor allem dann, wenn die Ampel nicht in Betrieb war. Das soll sich nun ändern. Die Ampel bleibt länger im Betrieb. Zudem sollen die Schaltzeiten der Lichtzeichenanlage optimiert werden.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.