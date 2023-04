Verkehrskontrolle nachts in Anzing: Polizei entdeckt Waffe im Handschuhfach

Am Wochenende

Eine Pistole mit „F im Fünfeck“-Symbol haben Streifenbeamte bei einer Verkehrskontrolle in Anzing im Handschuhfach eines Autos entdeckt. Der Fahrer hat keinen Waffenschein.

Anzing – Bei einer Verkehrskontrolle in Anzing in der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Polizisten in einem Auto eine Luftdruckpistole gefunden und sichergestellt. Wie es im Pressebericht der Polizeiinspektion Poing vom Sonntag heißt, haben sich im Laufe der Kontrolle (gegen 0.45 Uhr in der Erdinger Straße) die Hinweise verdichtet, dass sich im Wagen eine Waffe befinden könnte. Das Verhalten des 22-jährigen Fahrers aus München und Waffenzubehörteile, die im Fahrzeug lagen, waren den Streifenbeamten verdächtig vorgekommen.

Sie durchsuchten das Auto und fanden im Handschuhfach eine Luftdruckpistole mit einem „F im Fünfeck“-Symbol darauf. Für derartige Waffen benötigt man laut Polizei in Deutschland einen kleinen Waffenschein, wenn man sie außerhalb seiner Wohnung führt. Bei der Kontrolle und Recherche ergab sich, dass der 22-jährige Münchner überhaupt keinen Waffenschein besitzt. Die Beamten stellten die Pistole sicher, gegen den jungen Mann wird nun ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.



Das Führen von „F im Fünfeck“-Waffen ist in der Öffentlichkeit verboten. Benutzt werden darf sie nur in bestimmten Räumen. Mit dem Symbol wird die Geschossenergie der Luftdruckwaffe (zum Beispiel Softair-Pistole) angezeigt, die bei „F im Fünfeck“ über 0,5 bis maximal 7,5 Joule beträgt.

