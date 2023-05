Verkehrsprobleme in direkter Schulnähe sollen entschärft werden

Von: Jörg Domke

Teilen

Der Radlstellplatz bei der Grundschule Anzing stellt ein Sicherheitsproblem dar. © Gemeinde Anzing

Es gibt Verkehrssicherheitsprobleme direkt bei der Anzinger Grundschule. Aber auch die Absicht, gemeinsam und schnell eine Lösung herbeizuführen.

Anzing - Vor dem Start der jüngsten Haupt- und Bauausschusssitzung in Anzing gab es diesmal eine Ortsbegehung an der Grundschule. Hier ging es speziell um die Vorschläge, wie die Sicherheit der Kinder, die mit Roller und Fahrrad fahren, verbessert werden kann. Zum Beispiel durch eine Verlegung des vorhandenen, jedoch schon in die Jahre gekommenen und inzwischen viel zu kleinen Radständers am Wendehammer.

Mehr als 100 Grundschüler kommen jeden Tag hier mit einem „fahrbaren Untersatz“ an, sodass gefährliche Situationen entstehen, hieß es im Ausschuss. Ziel bleibt auch, dass der Lehrerparkplatz von „Elterntaxis“ frei bleibt, ergänzte in diesem Zusammenhang Bürgermeister Kathrin Alte. Die Initiative zur Verbesserung der Gesamtsituation in diesem Bereich ging gemeinsam auf die Gemeindeverwaltung, den Elternbeirat und die Schulleitung zurück, so die Rathauschefin. Elternbeiratsvorsitzender Timo Lindemann war bei der Begehung übrigens auch dabei. „Wir haben ca. eine Stunde vor Ort diskutiert und werden jetzt erst einmal die Gefahrstellen entschärfen, zum Beispiel den Radlständer nur von einer Seite zugängig machen“. Alte sprach von einem Probelauf, um zu sehen, wie sich welcher Maßnahmen auswirkten. Ein genauer Plan, was alles gemacht werden soll, entstehe gerade. Noch ein zweites Mal war die Grundschule Thema im Bauausschuss. Die Verwaltung wies auf das anstehende Schuljubiläum „60 Jahre Grundschule Anzing an der Gartenstraße“ hin; und zwar am Freitag, 21. Juli, ab 10 Uhr.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter