Raub in Anzing: Polizei nimmt falschen Täter fest

Die am Sonntag gefundene Bauchtasche: Ob sie im Zusammenhang mit einem Raub kurz zuvor in Anzing steht, ist jedoch unklar. kn

Verwechselung

Von Jörg Domke schließen

Sonntagnachmittag, mitten in Anzing: Ein 27-Jähriger wird niedergeschlagen und sein Wimmerl geraubt. Die Polizei verhaftete zunächst den Falschen.

Anzing – Ein ruhiger Sonntagnachmittag mitten im frühsommerlichen Anzing: Plötzlich kommt es im Ortskern zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Folge eine Bauchtasche, auch „Wimmerl“ genannt, geraubt wurde. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern-Nord in Ingolstadt erst am Montag mit. Was es nicht mitteilte, was aber Recherchen der Ebersberger Zeitung ergaben haben, ist: Die Polizei verhaftete zunächst ein falschen Mann.

Der war den schnell herbeigerufenen Ordnungshütern zwar ziemlich zügig ins Netz gegangen. Er hatte aber, wie sich wenig später herausstellen sollte, mit dem Raub nichts zu tun.

Täter stieg in silbernen Mercedes mit Erdinger Kennzeichen

Was war genau vorgefallen? Gegen 16.40 Uhr wurde auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Anzinger Högerstraße ein 27-Jähriger von einem unbekannten Tatverdächtigen von hinten niedergeschlagen und seiner Bauchtasche beraubt. In der Folge stieg der noch unbekannte Tatverdächtige in einen silbernen Mercedes Benz, älteren Baujahres mit Erdinger Kennzeichen, und entfernte sich in Richtung Autobahn. Der Geschädigte wurde bei dem Angriff leicht verletzt, so die Polizei.

Als die Polizei an Ort und Stelle erste Ermittlungen aufnahm (ein Augenzeuge berichtet gegenüber der Ebersberger Zeitung von sechs bis acht Beamten), muss sich dem Vernehmen nach ein anderer junger Mann, der den Beamten auffiel, quasi fluchtartig entfernt haben. Gestellt werden konnte er kurz darauf in der Nähe der Grundschule.

Täterbeschreibung passte gut auf den jungen Mann

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der aufgegriffene junge Mann nichts mit dem Handtaschenraub zu tun hatte. Gleichwohl passte die der Polizei vorgelegte Täterbeschreibung mit seinem Profil gut zusammen. Es lag, so eine Sprecherin des Präsidiums in Ingolstadt am Montag auf Nachfrage der Ebersberger Zeitung, offenbar eine Verwechselung vor.

Die Kriminalpolizei Erding bittet nunmehr Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonstige Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer (0 81 22) 96 80 zu melden. Folgende Personenbeschreibung des flüchtigen Täters liegt vor: männlich, ca. 175 cm groß, ca. 25 bis 30 Jahre alt, kurze, schwarze Hose, weißes T-Shirt, weiße Mütze, viereckige Bauchtasche, auffälliger „Watschelgang“.

Bauchtasche beim Kirchenwirt gefunden

Im Nachgang war noch am Sonntag beim Kirchenwirt eine Bauchtasche von den Wirtsleuten gefunden worden, bestätigte am Montag Bürgermeisterin Kathrin Alte. Papiere waren darin nicht enthalten, wohl aber ein Schlüsselbund mit 18 Schlüssel samt Autoschlüssel und eine Brille. Ein dazugehöriger Tragegurt war abgerissen. Ob diese Tasche im Zusammenhang steht mit dem Fall, ist jedoch unklar. Alte bestätigte, dass die Tasche im Fundamt abgeholt werden könne.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.